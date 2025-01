Maribel Guardia estará a cargo de su nieto temporalmente  

Tras presentar una demanda contra la madre de su nieto, Maribel Guardia estará a cargo del pequeño temporalmente. El martes, la actriz de 65 años informó que había decidido emprender acciones legales contra Imelda Garza-Tuñón para proteger a José Julián.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Guardia compartió la noticia. “Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy. Mi nieto está conmigo”, informó la actriz.

Maribel Guardia aún no tiene la custodia, el pequeño solo permanecerá con ella durante diez días mientras se desarrolla la investigación del caso.

“Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación”, informó la actriz.

Aunque Guadia cree que los niños deben vivir con sus madres, la actriz considera que Imelda Garza no es apta en este momento para cuidar a su nieto.

“No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades”, aseguró Guardia, quien aseguró que las autoridades determinaron que el mejor ambiente para el pequeño es estar con su abuela.

“Por el momento la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que habita felizmente desde que nació, en un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio, siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto”, agregó.

Asimismo, la actriz indicó que, contrario a lo que muchos piensan, no está intentando llenar el vacío que dejó la muerte de su hijo con su nieto.

“De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero es mi obligación cuidar el interés y salud de mi nieto”, señaló Guardia, quien dijo que no dará declaraciones a la prensa por el bienestar de su nieto y porque la investigación está en desarrollo.

Maribel Guardia dijo que espera que Imelda Garza-Tuñón se recupere pronto, sin dar detalles de la situación, para que José Julián pueda volver con ella.

“A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como ha sido desde el día que nació mi nieto”, finaliza su comunicado.

Hasta el momento, no está clara la razón por la que Maribel Guardia considera que su nieto no está seguro junto a su madre; sin embargo, se cree que podría ser por problemas con drogas.

¿Qué dice Imelda Garza-Tuñón de la demanda?

Al salir de la Fiscalía, Imelda Garza-Tuñón expresó su angustia frente a los medios de comunicación y pidió que le devuelvan a su hijo.

“Por favor, ya dénme a mi hijo… no, por Dios, es que no sé qué le pasa, quieren dejar a mi hijo dormir aquí en el DIF, la mujer no se ha aparecido en todo el día, el niño no ha comido, me tienen aquí esperando, no sé qué hacer”, declaró.

La viuda de Julián Figueroa advirtió que demandará a la actriz y pedirá una orden de restricción. “Yo la voy a demandar y le voy a poner una orden de restricción a ella y a Marco Chacón”, aseguró.

