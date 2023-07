Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, confiesa que le reclamó al cantante haberla dejado | VIDEO

Han pasado poco más de tres meses de la lamentable muerte de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y Johan Sebastian, quien falleció el pasado 9 de abril a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular; sin embargo, sus fans, amigos y familiares aún lo tienen presente en sus actividades diarias y pensamientos, pues según han revelado, el adiós no ha sido nada fácil. Mientras su madre reveló dónde descansarán sus cenizas, su esposa reveló que el cantante todavía la visita en sueños.

Imelda Garza rompe en llanto al recordar a Julián Figueroa, así se fue su último sueño

En un reciente encuentro con los medios de comunicación y que retomó la reportera de espectáculos Berenice Ortiz, Imelda Garza compartió cómo ha vivido estos tres meses de duelo y si hay algo que destacó es que hace unos días le lanzó un fuerte reclamo a su pareja fallecida, pero por medio de un sueño, donde el intérprete de “Volaré” se le presenta constantemente. De acuerdo con lo que contó, aprovechó una de sus apariciones para reclamarle porque la abandonó a ella y al pequeño José Julián.

“He soñado bastante con él, sueño cosas cotidianas, pero me pasó que un día antes de su tercer mes de fallecido soñé con él y nos estábamos peleando porque yo le estaba reclamando que por qué se había ido, que por qué me había dejado sola, que por qué ya no estaba. Fue así tan de repente cuando teníamos muchos proyectos juntos”, dijo al romper en llanto.

Tras sincerarse ante los micrófonos, la ahora viuda de Julián Figueroa también recordó otros detalles más personales y que tanto ella como el hijo de Maribel Guardia esperaban con mucha ilusión, como era el caso de un prolongado viaje a Japón para disfrutar de la cultura extranjera de la que los dos se declaraban fanáticos. “Lo teníamos planeado porque nos encanta la cultura japonesa y nos queríamos ir bastante tiempo, como un mes y medio. Queríamos hacer muchas cosas y nos faltó mucho tiempo”, añadió.

Durante su conversación, Imelda también aseguró que espera poder cumplir el sueño que ambos tenían de recorrer Japón, pero esta vez acompañada por su hijo, quien recientemente terminó un ciclo escolar más y con la presencia de su familia más cercana. Al ser cuestionada sobre este momento tan importante en el que estuvo presente Maribel Guardia, que además aseguró que Julián Figueroa también se manifestó en la importante fecha por medio de un arcoíris, su viuda añadió:

“Fuimos a desayunar y apareció un arcoíris, no sé si era de alguna joya, nadie traía una brillosa, pero salió un arcoíris en la pared. La verdad es que todos los arcoíris los relacionamos con Julián. Yo creo que se nos ha presentado de diferentes maneras”, dijo.

Finalmente, la cantante y actriz respaldó a Maribel Guardia al señalar que las cenizas del cantante seguirán en su casa de la Ciudad de México, pues quieren mantenerlo cerca de ellas y del niño. Asimismo, explicó que sus restos descansan en la sala, un lugar que era preciado para el propio Julián Figueroa, pues era donde más tiempo pasaba. “Era un lugar que él disfrutaba muchísimo, era su espacio, ahí leía, meditaba; le gustaba ese espacio. Yo creo que lo correcto es dejarlo donde él disfrutaba”.

