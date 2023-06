Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio sobre cómo es su vida tras la sorpresiva partida del cantante | VIDEO

El pasado 9 de abril de este 2023, la vida de la famosa actriz y cantante, Maribel Guardia, así como de su nuera, Imelda Tuñón, cambió radicalmente tras la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo y esposo respectivamente.

Pues el joven de 27 años de edad falleció mientras dormía por un paro cardiaco fulminante. Esto ha provocado que ambas se apoyen mutuamente por el bien del hijo que dejó huérfano Julián, quien se llama José Julián, y el cual es fruto de la relación entre Imelda y Figueroa.

Ante esto, Imelda fue cuestionado en su salida de Televisa por la prensa mexicana para hablar sobre cómo ha llevado esta terrible pérdida del amor de su vida, y cómo es la vida de una madre en pleno luto a lado de su querida suegra.

“La verdad me he apoyado en que esté el niño para no derrotarme, porque no quiero que me vea así, para salir adelante. Le quiero dar estabilidad, no moverle su mundo con lo que ha pasado porque me da miedo lo que le pueda pasar en un futuro si me ve triste”

IMELDA TUÑÓN