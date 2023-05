Maribel Guardia recibe gran detalle de Gloria Trevi en pleno concierto | VIDEO

Tras la muerte del famoso cantautor mexicano, Julián Figueroa, Maribel Guardia no deja de recibir muestras de cariño y apoyo después de esta tragedia que se dio el pasado 9 de abril.

En esta ocasión, la protagonista de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, acudió a un concierto en la Ciudad de México que ofreció Gloria Trevi.

Donde la polémica cantante decidió dedicarle emotivas palabras que hicieron que la costarricense rompiera en llanto.

Trevi y Maribel Guardia son grandes amigas, por lo que ésta última en compañía de su esposo Marco y su nuera Imelda asistieron al concierto de la regiomontana en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Fue ahí en donde, la intérprete de “Doctor psiquiatra” hizo una pausa durante un concierto y dedicó unas emotivas palabras a Maribel Guardia, además le pidió a su público que llenaran de aplausos a su gran amiga.

“Todos ustedes son muy especiales aquí, pero hay una persona a la que yo le quiero agradecer muchísimo su presencia, con todo mi corazón. No una, varias personas que pertenecen a una familia…” GLORIA TREVI

Gloria continuó hablando mientras señalaba a Maribel Guardia y su familia, así mismo, Gloria Trevi recordó el difícil momento por el que la ex de Joan Sebastián junto con su familia acaban de vivir hace poco más de un mes.

“.Quiero decirles que tuve la oportunidad de compartir con ellos en un momento bien difícil y cuando llegué a su casa, me abrieron las puertas y pude estar con ellos. Hablo de la familia de Maribel Guardia” GLORIA TREVI

Tras estas palabras, Imelda Tuñón, la viuda de José Julián Figueroa no dudó en abrazar de inmediato a Maribel Guardia quien no pudo evitar el llanto al sentirse tan querida y admirada no solo por Gloria Trevi sino también por los miles de asistentes al concierto de su amiga.

