Maribel Guardia contesta a José Manuel Figueroa su propuesta de depositar los restos de Julián Figueroa en Juliantla | VIDEO

Fue el pasado 9 de abril cuando Julián Figueroa perdió la vida a los 27 años de edad y su familia optó por incinerarlo. Sin embargo, el destino de sus restos era incierto, pues por ahora reposan en la casa de Maribel Guardia, en donde vive también la viuda del joven, Imelda Garza.

Ante la situación, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, ofreció que los restos del también actor reposaran en Juliantla, lugar en el que descansa el “Poeta del Pueblo”.

“Si su esposa, Maribel o Marco deciden por mi sobrino que quede Julián en Juliantla es bienvenido, por su puesto, es su casa, es su hogar”, dijo el intérprete de “Expulsado del Paraíso” al programa “Chisme No Like”.

Maribel Guardia no quiere desprenderse de todas las cenizas de Julián Figueroa

Recientemente, Maribel Guardia regresó a los escenarios en la obra “Lagunilla Mi Barrio”, ahí la prensa le cuestionó sobre el destino que tendrán los restos de su hijo y confesó que si ha pensado en llevar parte de los restos de Julián Figueroa a Juliantla.

“Lo hemos conversado Marco y yo que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá”, reveló la actriz y presentadora.

“Un poquito verdad, porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito verdad, porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito porque Julián, pues parte de su infancia la vivió en Juliantla amaba a los caballos y obviamente amaba a su papá”, añadió Maribel Guardia.

