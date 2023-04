Novia de José Manuel Figueroa pide perdón por transmisión en vivo desde funeral de Julián Figueroa | VIDEO

Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, pidió perdón por hacer una transmisión en vivo para su programa “Buenas Banda” del canal Bandamax, desde el funeral de Julián Figueroa y por la cual fue muy criticada.

Debido a lo anterior, durante un encuentro con los medios de comunicación, la presentadora se disculpó por ello, luego de que Maribel Guardia solicitara privacidad para el funeral de su hijo y ella no lo respetara.

La novia de José Manuel Figueroa dijo sentirse muy triste por los ataques en su contra, debido a la transmisión en vivo que hizo desde la casa de la actriz durante el velorio de Julián Figueroa y añadió que no lo hizo con dolo.

“Me sentí super mal cuando vi que se tergiversó todo, me sentí muy mal… ustedes saben que no fue con dolo ni con malicia, a los fanáticos de Maribel Guardia que de pronto se sintieron aludidos o se sintieron ofendidos, perdón, no fue con esa tónica”, aseguró Marie Claire al programa “De Primera Mano”.

La presentadora explicó que lo que hizo en el funeral de Julián Figueroa fue una narración periodística, pero no lo hizo con la finalidad de obtener una exclusiva.

Marie Claire Harp niega problema con Maribel Guardia

Tras el escándalo generado por la transmisión en vivo de Marie Claire Harp, la novia de José Manuel Figueroa explicó que tiene ningún problema con Maribel Guardia, derivado de la transmisión en vivo que hizo.

“No fue así, yo me quedo con el abrazo enorme que me regaló Maribel, me dijo que era una lástima que nos hayamos conocido en estas circunstancias. yo me quedo con estar bien con la familia y para mí eso me calma”, añadió.

Te puede interesar:

–José Manuel Figueroa se despide de su hermano Julián Figueroa en la casa de Maribel Guardia | VIDEO

–Niurka arremete contra Olivia Collins por zafarrancho en funeral de Julián Figueroa: “Necesita llamar la atención”

–Madre de Jenni Rivera comprende a Maribel Guardia tras muerte de Julián Figueroa: “Es muy duro perder a un hijo”