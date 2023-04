Niurka arremete contra Olivia Collins por zafarrancho en funeral de Julián Figueroa: “Necesita llamar la atención”

En pleno funeral de Julián Figueroa, la hija de Olivia Collins y Mónica Castañeda, protagonizaron un zafarrancho en plena calle en el que la periodista recibió un golpe. Desde luego, este hecho desató la polémica y Niurka Marcos ya reaccionó al respecto.

En un encuentro con la prensa, la vedette cubana no se guardó nada y externó su opinión ante la controversia y destacó que la actriz quería llamar la atención.

“Yo digo que la prensa está haciendo su trabajo, punto y se acabó. Con la pena, I’m sorry for everybody (lo siento por todos)…”, dijo la bailarina.

“Es que hace rato nadie la publica, entonces necesita llamar la atención. Si hubiera llegado sin hacerla de ped*, entonces hubiera pasado inadvertida. Quiere portada, denle portada, pobre, la necesita”, opinó.

Niurka pidió que la prensa ignore a Olivia Collins

Por si fuera poco, Niurka pidió a la prensa que ignoren a Olivia Collins, pues considera que es una actriz que solo busca a la prensa “cuando le conviene”.

“Ignórenla… Los artistas que no entienden que no es como ellos quieran, cuando ellos quieran… Es en todo momento, somos equipo la prensa, ustedes que buscan la nota, en todos lados hay gente correcta, hay gente prudente, hay gente con ética y hay gente pende&%”, enfatizó.

Te puede interesar:

–Niurka teme vivir lo que Maribel Guardia vivió con la muerte de Julián Figueroa: “Me llené de terror”

–“Ventaneando” arremete contra hija de Olivia Collins por golpear a Mónica Castañeda: “¡Qué no Mam%!”

–Madre de Jenni Rivera comprende a Maribel Guardia tras muerte de Julián Figueroa: “Es muy duro perder a un hijo”