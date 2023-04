Niurka teme vivir lo que Maribel Guardia vivió con la muerte de Julián Figueroa: “Me llené de terror”

El pasado 9 de abril Julián Figueroa perdió la vida a los 27 años de edad por causas naturales, en este caso fue debido a un paro en el miocardio. Este hecho conmocionó a centenas de personalidades del medio artístico de México, entre ellas, Niurka.

La vedette cubana reconoció recientemente ante las cámaras, que desde que se enteró de la noticia se llenó de miedo ante la posibilidad de perder tempranamente, a alguno de sus hijos.

“Espantada con la muerte de Julián, así se me aflojó todo es como cuando de verdad y sin provocar risa empiezas a rezarle a todos los santos y a todas las vírgenes porque no te pase lo mismo, así me llené de terror claro, me llené de vulnerabilidad, una muerte muy repentina”, confesó a la prensa.

Niurka se sinceró y reveló su deseo por vivir más de cien años para seguir viendo y disfrutando con sus hijos: “Me gusta verlos rompiéndose el lomo solos”.

Además, La bailarina reveló que le dio el pésame a Maribel Guardia por medio de un texto, del cual no esperaba respuesta: “Yo le escribí igual que todo el mundo, le mande mi mensaje, obviamente esperando que pase inadvertido porque ella lo que debe de tener en cabeza es una locura”.

Niurka opina de zafarrancho en velorio de Julián Figueroa

Respecto al zafarrancho ocurrido en el velorio de Julián Figueroa, entre la hija de Olivia Collins y la periodista Mónica Castañeda, Niurka dio su apoyo a la prensa.

“Yo digo que la prensa está haciendo su trabajo y punto, se acabó, con la pena. Yo creo, estaba platicando ese tema con algunos amigos en común y les dije; ‘estaban haciendo su trabajo, si tú en vez de ser abogado fueras reportero, fueras más cule%& que ellos te conozco gü%&, o sea es trabajo, tienen que ir tras la nota. Son de doble moral, porque cuando quieren que hablen de sus proyectos, entonces sí los quieren”, admitió.

