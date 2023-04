Javier Ceriani exhibe quién grabó el cuerpo de Julián Figueroa sin vida: “Maribel tienes que demandar”

Luego de la sensible muerte de Julián Figueroa, se desató la polémica por un video que circuló en redes sociales, donde presuntamente habrían grabado el cuerpo sin vida del cantante. Ante tal situación, Javier Ceriani reveló quién fue el autor del clip.

Recordemos que esta no es la primera ocasión en la cual se exhiben los restos mortales de un famoso muerto, pues así sucedió con Octavio Ocaña.

Ante esta delicada situación, fue Javier Ceriani quien habló en el programa “Chisme No Like” sobre el caso de Julián Figueroa, quien fue grabado en algún punto del manejo de sus restos, por lo cual pidió que se castigara la difusión de cadáveres.

“Alguien filmó a Julián Figueroa… Maribel no hay muchas opciones, no hay muchas personas, el cerco es muy pequeño contado con los dedos. ¿Quién filmó a Julián Figueroa muerto? Lo digo con dureza para que entiendan esas cosas no se hacen…”, expresó contundentemente el presentador.

“No deberían ni verlo, no deberían ni tenerlo en su celular, quien lo tenga tiene que ir a la cárcel y lo tenga en un whatsapp lo hayan pasado”, añadió.

Julián Figueroa fue grabado por esta persona

Javier Ceriani sugirió a Maribel que tomara acciones legales, en contra del responsable de grabar el cuerpo de su hijo con fines de lucro y llevando a cabo una gran falta de respeto.

“Maribel tienes que demandar a esa persona y a esa empresa que contrató a esa persona, no lo pudo hacer la familia Ocaña, lo tiene que hacer Maribel para haya un precedente legal para que haya una ley que se llame o Benito o Juliancito. Hay que hacer una ley. Con esto me despido… fue el camillero”, aseguró el comunicador.

