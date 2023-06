Viuda de Julián Figueroa revela que su hijo sintió que él lo abandonó y que ya no lo quería

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa concedió una entrevista para la revista ‘TV y Novelas’, en la que contó lo difícil que ha sido para José Julián, el hijo de ambos, asimilar la ausencia de su padre, luego de su trágica muerte el pasado 10 de abril, que marcó a la familia y al mundo del espectáculo mexicano.

De acuerdo con su madre, el pequeño de seis años de edad ha pasado por diferentes emociones, entre ellas el enojo, pues en un principio no comprendía la situación y se sentía abandonado por el actor y cantante.

“Al principio mi hijo me decía que estaba muy enojado con su papá por abandonarlo, entonces pues tuve que hablar con él y asegurarle que esto nunca pasaría. Le dije que Julián no lo abandonó y que él hubiera querido estar con él para toda la vida, pero por desgracia no se pudo, aunque desde el cielo lo cuida”, reveló.

Además, en la misma entrevista habló sobre el estado de animo de Maribel Guardia, y aseguró que no se encuentra tan tranquila como se ha visto ante las cámaras y como lo han reportado otras celebridades que han tenido contacto con ella, pero resaltó su fortaleza.

“Siento que ella está sufriendo mucho. A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante”, comentó y añadió que “el trabajo a veces le ayuda un poco a relajarse en ese aspecto, a no sentirse tan mal, pero es muy fuerte la pérdida de un hijo”.

Por otra parte, ella también habló de lo difícil que han sido para ella estos meses. “Ha sido fuerte porque estaba muy acostumbrada a estar con él, y de repente veo memes y cosas así y pienso en pasárselos a Julián porque solíamos compartirnos cosas así, pero me acuerdo de que no está y luego, cuando pienso en una película que quiero ver con él y ya no está, es en esos momentos cuando es muy fuerte, cuando quiero pasar tiempo con él y ya no está”, contó.

