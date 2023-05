De Ana Bárbara a Jomari Goyso: Así reaccionaron los famosos al mensaje que Maribel Guardia dedicó a Julián Figueroa a un mes de su muerte

Fue el pasado 9 de abril cuando el público se sacudió con el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa y a un mes de su partida, su madre Maribel Guardia recurrió a sus redes sociales para dedicarle un desgarrador mensaje que desató furor dentro de su comunidad digital. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Desde su cuenta oficial en Instagram, la actriz de la obra “Lagunilla, mi barrio” puso su corazón en una conmovedora publicación dedicada a su único hijo con Joan Sebastian.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra”, confesó Maribel Guardia.

Dentro de su mensaje la cantante no solo compartió algunos detalles sobre cómo ha sobrellevado el duelo, también aprovechó para hacer alusión al cariño del público que ha recibido durante esta difícil etapa en su vida.

“Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, finalizó.

Como resultado de esta desgarradora confesión, a la sección de comentarios de su publicación hicieron su arribo decenas de mensajes de cariño entre los que destacó el de su fiel amiga y compañera, Ana Bárbara.

“Ami! Te leo te siento y de hecho no pude terminar de leer tu mensaje porque el llanto me lo impide, el se llevó mas de lo que yo me imaginaba Ami! Pero también se que desde ese plano, nos manda su luz, a travez de la grandeza de su alma! TE ABRAZO CON MI CORAZON!”, le dijo la intérprete de ‘Bandido’.

Cabe recalcar que además de la cantante de regional mexicano, personalidades como Cynthia Rodríguez, África Zavala, Sebastián Rulli y Jomari Goyso también se pronunciaron al respecto bajo la imagen que mostró a un Julián Figueroa muy sonriente.

