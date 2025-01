Addis Tuñón respalda a Imelda y asegura que el esposo de Maribel Guardia le fue infiel

La periodista Addis Tuñón se ha mostrado solidaria con su sobrina Imelda durante el proceso legal que enfrenta contra Maribel Guardia por la custodia de su hijo Julián, así como las acusaciones de infidelidad por parte de su esposo, Marco Chacón.

Con respecto a esta última polémica, la conductora del programa “De Primera Mano” fue contundente al asegurar que los rumores de infidelidad datan de varios años atrás. Sin embargo, en su momento dicha crisis matrimonial fue “manipulada” para que todo quedara como una simple especulación.

De acuerdo con lo dicho en una entrevista para el canal de Youtube ‘Vaya Vaya”, en ese entonces Imelda Tuñón habría tenido que mentir para no destapar el engaño.

“Yo fui frontal con el personaje de Maribel Guardia, porque no se lo he dicho en persona, pero sí lo planteé y lo único que puedo decir es que ella me mintió. Hizo que mintiera mi sobrina, sino que no se detuvo en que su nuera pusiera en ese nivel a su mamá. No le importó que yo, que acababa de volverme mamá, me quedara sin trabajo“, detalló durante la charla.

Addis Tuñón complementó diciendo que si bien no le guarda rencor a la costarricense, hoy más que nunca haber reportado la verdad: “Un año y dos meses después, queda claro que yo no mentí, que mi fuente no me falló y que fue una manipulación de la verdad para mantener las apariencias“, sentenció.

Bajo esta misma tesitura, aseguró que incluso llegó a tener acceso a las pruebas que confirmarían el engaño de Marco Chacón a Maribel GUardia: “No me gusta el que se hable de infidelidades, que, por cierto, ya vi las pruebas (…) No te voy a contar, pero, créeme, Imelda no lo inventó”.

