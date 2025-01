Esposo de Maribel Guardia responde a los rumores de infidelidad

La polémica protagonizada por Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón no da tregua, mucho menos ahora que la joven lanzó una fuerte acusación en contra del esposo de la actriz, Marco Chacón, sobre una supuesta infidelidad que habría comenzado hace tres años.

Ante la ola de especulaciones que se generaron al respecto, el representante y esposo de la artista ha salido a desestimar los señalamientos y de paso lanzar un contundente mensaje a la viuda de Julián Figueroa.

En un encuentro con la prensa mexicana, Chacón aseguró que no buscará acudir a la vía legal por las acusaciones hechas Imelda. Por el contrario, busca que la situación se resuelva de manera pacífica por el bienestar del pequeño.

“Nosotros no queremos hacerle ningún daño a ella de ningún tipo. Esto no se trata de ella, no se trata de la abuelita, no se trata del papá que falleció, no se trata de mí, se trata de buscar el mayor bien para el menor“, declaró ante las cámaras.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de “arreglar la situación” fuera de los tribunales, Marco Chacón indicó que el caso ya se encuentra en manos del Estado, y ellos tienen al última palabra.

“Nosotros no podemos ser juez y parte de los bandos, tiene que ser la autoridad la que decida (…) Nosotros no tenemos nada de qué disculparnos porque estamos buscando, no yo, la abuela, el bien mayor del niño y aunque quisiéramos nosotros no podemos entrar en ningún tipo de conversación porque la Fiscalía está en investigación“, complementó.

Para finalizar, quien ha sido el esposo de Maribel Guardia por más de una década hizo un llamado a que las partes involucradas en la situación cuiden las declaraciones que emiten, ya que estas pueden entorpecer su resultado.

“Debemos de tener cuidado de no decir nada que afecte al niño ni tener acciones violentas que afecten al niño“, expresó contundente.

