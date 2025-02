Maribel Guardia reveló que cubría todos los gastos de Imelda Tuñón

Maribel Guardia paga todos los gatos de Imelda Tuñón. La actriz mexicana, quien demandó a su nuera para proteger a su nieto José Julián, habló por primera vez sobre el juicio que enfrenta en contra la viuda de su difunto hijo.

En declaraciones recientes a la prensa mexicana, Guardia contó todo lo que hacía para que la madre de su nieto viviera cómoda y sin preocupaciones.

“Yo le he dado la renta de ese departamento a Imelda, para sus chicles. Son 23 mil pesos que ella tiene al mes, porque yo aparte le pago el psiquiatra, le pago las medicinas, le daba bolsas, le he dado zapatos, perfumes, le he dado a Imelda para todo lo que me pedía”, detalló.

Con sus declaraciones, Maribel Guardia desmintió las declaraciones de l Imelda Tuñón, quien había dicho que subsistía gracias a la renta de un departamento que era de su esposo, Julián Figueroa, hijo de la actriz.

“Ese departamento no es de Julián, ese departamento es mío, yo lo compré”, reveló Guardia. “Julián tiene una propiedad en Cuernavaca, México, que en vida se la dejó su papá. Ellos vivieron un tiempo ahí y después se vinieron a vivir a mi casa y yo compré ese departamento pensando en la posibilidad de que si algún día se quisieran independizar, se fueran a vivir ahí, pero no, se quedaron a vivir ahí”, agregó.

La semana pasada, tras presentar una demanda contra la madre de su nieto, Maribel Guardia informó que estará a cargo del pequeño temporalmente.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Guardia compartió la noticia. “Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy. Mi nieto está conmigo”, informó la actriz.

Maribel Guardia aún no tiene la custodia, el pequeño solo permanecerá con ella durante diez días mientras se desarrolla la investigación del caso.

“Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación”, informó la actriz.

Aunque Guadia cree que los niños deben vivir con sus madres, la actriz considera que Imelda Garza no es apta en este momento para cuidar a su nieto.

“No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades”, aseguró Guardia, quien aseguró que las autoridades determinaron que el mejor ambiente para el pequeño es estar con su abuela.

