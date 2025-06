Victoria Ruffo revela por qué rechazó salir en video promocional de Karol G para “Tropicoqueta” 

A solo unos días de que la cantante Karol G protagonizara un video junto a icónicas actrices de telenovela como Itatí Cantoral y Azela Robinson, la histrionisa Victoria Ruffo se ha pronunciado sobre la razón por la que declinó la oferta de la colombiana para participar en el proyecto promocional de “Tropicoqueta”. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista para el programa “Todo para la Mujer”, la protagonista de “Corona de Lágrimas” confirmó que fue convocada para formar parte de esta iniciativa. Sin embargo, fue por motivos laborales que no pudo concretarse.

“Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero me hablaron con un día de anticipación, o dos días”, detalló al show conducido por la periodista Maxine Woodside.

Bajo esta misma tesitura, Victoria Ruffo confesó que le hubiera gustado ser una de las 5 estrellas que recrearon escenas icónicas dentro de la pantalla chica: “Sí fue muy triste que no pudiera participar”, reiteró en la entrevista.

Especialmente luego de que su hija le “llamó la atención” por no haber aceptado la propuesta de Karol G, pues es gran fan de su música: “Yo ni sabía quien era Karol G ‚ y mi hija me dijo: ‘Mamá, pero cómo te atreves, es Karol G”, contó Ruffo.

Otra de las ausencias que el público señaló dentro del promocional de “Tropicoqueta” fue la de Cynthia Klitbo, quien por años se ha mantenido como una de las ‘villanas’ favoritas de la televisión. A propósito de este hecho, la famosa explicó que habría participado sin pensarlo, no obstante, no fue convocada.

“Claro que hubiera salido, es Karol G, es súperfamosa. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero no estuve a su altura (…) No soy muy reguetonera. Me gusta cuando estoy allá en Miami, pero en general yo tengo otro estilo de música, ya de viejita si quieres“, detalló ante la prensa hace algunas semanas.

