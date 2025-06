Victoria Ruffo expresa su preocupación por la salud de Maribel Guardia 

Desde hace varios años, las actrices Victoria Ruffo y Maribel Guardia han protagonizado una amistad que ha destacado ante el público por mantenerse alejada de la polémica y salir en defensa de la otra en momentos difíciles.

Por esta razón, la protagonista del melodrama “Corona de Lágrimas” ha sido el blanco de cuestionamientos con respecto a la compleja situación que la costarricense atraviesa como resultado de su batalla legal con Imelda Tuñón por la custodia de su nieto.

Y fue en uno de sus más recientes encuentro con la prensa que Victoria Ruffo expresó su preocupación por la salud de Maribel Guardia, pues esta se estaría viendo comprometida a causa del estrés emocional que atraviesa.

“He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come“, explicó la primera actriz tras dejar saber que si bien no se ve ante las cámaras, ambas se mantienen al pie del cañón en las etapas complicadas de su vida.

Bajo esta misma tesitura, declaró que no es para menos, pues permanece en una la batalla legal contra su ex nuera: “Es entendible. Todo lo que le ha pasado, afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer muy valiosa, muy fuerte y siempre va a salir adelante”, añadió frente a los medios de comunicación.

Tras recibir preguntas sobre su opinión de Imelda Tuñón, Victoria Ruffo aseguró que: “A Imelda yo no la conozco. Conozco a Maribel y es íntegra, es honesta, es una mujer maravillosa, muy buena”.

A pesar de la compleja situación legal, la madre de José Eduardo Derbez resaltó que el nieto de Maribel algún día cumplirá la mayoría de edad y de haberse impedido una convivencia con su abuela, en ese momento tendrá la oportunidad de elegir por sí mismo y retomar el contacto si a sí lo desea.

