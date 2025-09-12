Eugenio Derbez celebra la vida de Alessandra Rosaldo con romántico mensaje

A solo unos meses de celebrar 13 años de matrimonio, la parejita conformada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ha protagonizado un romántico momento en redes sociales luego de que el actor le dedicara un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños número 54. ¡Aquí te contamos los detalles!

Por medio de su cuenta de Instagram, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” y CODA” colocó unas tiernas palabras a su esposa en las que resaltó las cualidades que los mantienen juntos luego de más de una década.

“Amo todas tus versiones. Qué privilegio conocer cada una de ellas. Feliz cumpleaños. ¡¡Te amo!!”, escribió Eugenio Derbez junto a un video en el que dio una mirada a las diversas facetas de la famosa.

Dentro del clip se aprecia a Alessandra Rosaldo en su versión de mamá y esposa, aquella con la que el actor y productor está más familiarizado. Sin embargo, tampoco faltó un vistazo a su faceta como cantante, cuando sube al escenario para deleitar a sus fans con los éxitos de su agrupación “Sentidos Opuestos”.

En respuesta a la ola de felicitaciones recibida por parte de sus seres queridos y fanáticos, la intérprete de “Amor de Papel” y “Fiesta” añadió un mensaje donde se dijo agradecida por el cariño y apoyo que ha recibido a lo largo de los años.

“Happy Birthday to me!!! Infinitas gracias por todos los mensajes y buenos deseos que me han enviado, me llenan el corazón y significan muchísimo para mí. ¡¡¡Los amooooooo!!! Gracias, gracias, gracias”, expresó la mexicana desde sus redes sociales.

Cabe recalcar que este es solo uno de los varios festejos de cumpleaños que la familia Derbez ha tenido durante las últimas semanas. Y es que a principios del mes de agosto celebraron los 11 años de Aitana, la menor de los cuatro hijos del productor; mientras que el propio Eugenio Derbez se volvió el blanco de felicitaciones el 2 de septiembre con motivo de su cumpleaños número 64.

