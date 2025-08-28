Lanzan primer tráiler de ‘De Viaje con Los Derbez’ en Japón

Los Derbez están de regreso con una nueva temporada de ‘De Viaje con Los Derbez’, su reality show, el cual podrá ser seguido a partir del próximo 26 de septiembre.

Por medio de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez compartió con sus casi 20 millones de seguidores el primer tráiler de la aventura que tuvo con su familia por Japón.

“Aquí les dejo el tráiler de “De Viaje con Los Derbez” en Japón, para que vean Ki-Monos nos vemos. #DeViajeConlosDerbez ahora en Japón 🇯🇵”, publicó el patriarca de los Derbez.

En su tráiler, con duración de unos cuantos minutos, Eugenio Derbez no dejó una probabita de todo lo que él y su familia vivieron por tierras niponas.

“Después de mucho insistir, aquí vamos, un viaje más. ¿Y ahora? ¿A dónde iríamos?”, se oye decir al comediantes antes de que le diera a conocer a sus hijos que su próxima aventura familiar los llevaría a Japón.

Gracias al primer tráiler pudimos ver lo mucho que sufrió Eugenio con la comida, a José Eduardo vestido como un luchador de su sumo y a Alessandra y Aitana transformadas en todas unas Geishas.

“Vean nada más con qué porte y con qué estilo estamos llegando”, dijo Alessandra, mientras todos los integrantes de la familia lucían atuendos muy típicos de Japón, pero los cuales no convencieron a algunos.

El lanzamiento del tráiler causó gran expectación entre los seguidores de los Derbez y de este proyecto, quienes ya esperan que sea 26 de septiembre para disfrutar sus aventuras familiares.

¿Dónde ver la serie?

La nueva temporada de ‘De Viaje con Los Derbez’ puede ser seguida por ViX en Estados Unidos y Puerto Rico, mientras que en el resto del mundo por Prime Video.

Sigue leyendo: