Dalilah Polanco revela la razón de su ruptura con Eugenio Derbez

A casi dos décadas de su ruptura y luego de un silencio sepulcral al respecto, la actriz Dalilah Polanco decidió hablar como nunca antes sobre el motivo que dio pie a su separación definitiva de Eugenio Derbez. ¡Te contamos lo que dijo!

En una nueva ronda de secretos revelados dentro del reality “La Casa de los Famosos México”, la también comediante se sinceró con Ninel Conde sobre el inicio de su romance con el mexicano. Y aprovechó para aclarar que pasaron muchos años luego de conocerse para darse una oportunidad en el amor.

“Yo iba con mi papá a Televisa, entonces iba a ver a los foros a ver a dónde me podían meter… Y cada que tocaba grabar el programa de Anabel, como disfrazaban a mucha gente yo alzaba la mano y me sentaban ahí“, recordó.

Sería luego de coincidir en “La familia P. Luche” que el flechazo se dio, pero poco tiempo después decidió concluir la relación por su manera diferente de ver la vida.

Otro de los motivos que Polanco listó fue la presión constante que sentía al estar con una persona con una carrera tan consolidada dentro de la empresa en la que ambos laboraban, Televisa.

“Era muy buena relación, pero muy difícil y de gran aprendizaje (…) Sentí que había muchas responsabilidades porque era el señor actor, productor, director. Entonces, tenía que estar a la par, si había una cena tenía que estar a la altura“, comentó.

Asimismo, Dalilah Polanco se dijo cansada de los cuestionamientos sobre esta etapa de su vida, ya que tiene más de dos décadas que ocurrió: “Es una figura fuerte, pero si lo ves a manera personal, claro, ya dices: ‘Supéralo’… yo que fui la del no, ya lo superé hace años”, explicó a su compañera.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, la estrella de la pantalla chica fue contundente al asegurar que: “Por favor… jamás vamos a regresar”.

Seguir leyendo:

• Dalilah Polanco se une a La Casa de los Famosos México como la séptima habitante

• Facundo es criticado por broma “pesada” a Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México