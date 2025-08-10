Facundo es criticado por broma “pesada” a Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México

Facundo, el conocido presentador, se ha convertido en el centro de la controversia en ‘La Casa de los Famosos México’. En esta ocasión, no se trata de un comentario sobre insectos, sino de una broma pesada que cruzó la línea y puso en peligro la integridad de uno de sus compañeros: Aldo De Nigris.

Durante una fiesta previa a la segunda eliminación, Facundo, en complicidad con Shiky, decidió jugarle una broma a Aldo De Nigris. Mientras Aldo bailaba, Facundo y Shiky grabaron el momento y le quitaron el tapete donde estaba parado, provocando que cayera abruptamente al suelo.

La reacción de Aldo fue de clara incomodidad, visiblemente molesto por la agresión. Aunque intentó minimizar la situación, su lenguaje corporal y un gesto obsceno hacia Facundo delataron su malestar. A los pocos minutos, abandonó la fiesta y se retiró a su habitación.

La situación empeoró cuando, más tarde, Facundo amenazó a Aldo con nominarlo en la siguiente ronda. A pesar de los intentos de Facundo por disfrazar el incidente como una simple broma, las redes sociales explotaron con críticas, señalando la peligrosidad y la falta de respeto de su acción.

La reacción en las redes sociales

La “broma” de Facundo no pasó desapercibida para el público. En X (antes Twitter), los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios pidiendo la expulsión de Facundo. Las críticas se centraron en el riesgo que implicó su acción, pues una caída como esa pudo haber causado una lesión grave.

Incluso la familia de Aldo reaccionó al incidente. Poncho De Nigris, tío de Aldo, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. En un mensaje contundente, Poncho calificó la acción de Facundo como inaceptable y amenazó con que “se les viene la noche” a los implicados. Esta frase, que hace referencia al equipo al que pertenece Facundo, sugiere que las consecuencias del incidente no tardarán en llegar.

A pesar de la caída y la amenaza de nominación, Aldo mantuvo la compostura. Al retirarse, dejó un mensaje claro: “Les recomiendo hacer lo que ustedes quieran sin dañar a nadie”. Más tarde, en una conversación con Alexis Ayala y Guana, confesó que se sintió incómodo, pero prometió no dejar que el incidente lo afectara.

El incidente abre el debate sobre los límites en la convivencia del reality. Las reglas del juego prohíben explícitamente las agresiones físicas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar por qué Facundo no ha sido sancionado.

Algunos seguidores del programa recordaron que Facundo ya había sido criticado por su hipocresía, al atacar a otro concursante por matar insectos, mientras que él mismo había realizado una acción similar en el pasado.

