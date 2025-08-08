¿Nuevo shippeo? Marie Claire y Diego de Erice coquetean en La Casa de los Famosos México 3

Marie Claire es la conductora de todo lo que sucede en el social media de “La Casa de los Famosos México 3“, mientras que Diego de Erice junto a Galilea Montijo y Odalys Ramírez son los conductores del reality.

En esta nueva temporada, la conductora venezolana se estrena como conductora de este espacio. Muchos la conocimos por haber sido parte de dicho reality, pero en su primera temporada. Y aunque en ese momento no gozó de buena prensa, meses después supo reivindicarse ante los ojos del público.

Su relación con Wendy Guevara y Nicola Porcella también le permitió demostrar que su personalidad no tenía nada que ver con lo poco que el público vio de ella en competencia. Sobre todo porque en dicha edición ella salió eliminada en la primera semana.

Actualmente, Marie Claire está dando mucho de qué hablar y es por la química que parece haber entre ella y el actor Diego de Erice. Al parecer, el conductor estaba realizando un en vivo desde su camerino cuando alguien le preguntó si le gustaba la venezolana, a lo que este contestó: “¿A quién no le gusta?”.

Este comentario llegó a oídos de Marie Claire, gracias a que su camerino está justo al lado del de Diego y logró escucharlo todo.

Aquí el video en donde al parecer estamos frente al nuevo shippeo de esta edición:

