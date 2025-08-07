Ellos están en peligro de eliminación en La Casa de los Famosos México 3: votaciones

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 está a punto de dejarnos sin un habitante más. La semana pasada se fue Olivia Collins y hoy los nominados son: Alexis Ayala, Priscila Valveder, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Adrián Di Monte.

En las encuestas y votaciones que se han expuesto al día de hoy, podemos ver que Mar y Alexis están con menos votos. Estos números pueden deberse a que esta es la primera nominación de ambos, razón por la cual su público debe activarse con esta votación por primera vez. Y de momento, aunque muchos no lo crean, tanto Adrián como Dalilah van arriba en la preferencia del público, según la encuesta de La Liga de la Farándula.

Es importante que el público recuerde que para este reality sólo cuentan los votos emitidos en México, ya que esta edición es exclusiva de Televisa. El público fuera del país azteca puede ver pero no votar.

Priscila, por su parte, aparece en una buena posición de votos y ahora aunque muchos aspiraran a que la eliminación esté entre Adrián y Priscila, esto podría estar muy lejos de la realidad que reflejan hoy los votos.

