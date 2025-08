Maribel Guardia dedica emotivo mensaje a Olivia Collins tras su eliminación de “LCDLFM”

El pasado 3 de agosto, “La Casa de los Famosos México” vio salir a la primera eliminada de la tercera temporada: Olivia Collins. En medio de las opiniones divididas que generó este hecho, Maribel Guardia recurrió a sus redes sociales para lanzar un mensaje en honor a su amiga y compañera, ¿qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la obra “Lagunilla, mi barrio” colocó una publicación en la que aplaudió la valentía de la actriz al participar en el reconocido reality, pues se trata de una experiencia que deja al descubierto cada parte de sí mismo.

“Mi amiguita Olivia Collins … ¡Qué orgullosa estoy de ti! En ‘La Casa de los Famosos’ mostraste no solo tu talento y tu carácter, sino también ese corazón tan hermoso que tienes“, comenzó su mensaje la costarricense.

A pesar de su pronta expulsión, Guardia aseguró que el tiempo que pasó dentro de la casa fue suficiente para que el público conociera su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán.

“Me conmoviste, me hiciste reír, me hiciste admirarte aún más. Verte ahí fue un recordatorio de la gran mujer, amiga y guerrera que eres. Te quiero muchísimo y siempre voy a estar aquí para ti“, añadió la también cantante.

Las primeras declaraciones de Olivia Collins tras su eliminación

En su primer encuentro con los conductores de la pre y post gala de ViX, la famosa que ha participado en historias como “Susana” y “La Zona del Silencio” compartió su sentir al haber abandonado el proyecto en su primera semana.

“Soy muy feliz… estoy muy agradecida de pertenecer a la Casa de los Famosos México en esta temporada y me quedo agradecida, bendecida porque fue maravilloso“, declaró ante Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Además, en una transmisión directa con sus compañeros, Collins los instó a dar lo mejor de sí mismos en lo que queda de la competencia: “Hermosos, todos tienen un gran talento. Mis respetos y admiración para todos ustedes, me enseñaron mucho. Lo intenté pero no se pudo, pero me los llevo aquí o adentro, gracias por tanto conocimiento“, finalizó.

