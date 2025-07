Maribel Guardia desmiente rumores de que padece leucemia

Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación en medio de la ola de ‘dimes y diretes’ que se han generado con respecto a su estado de salud. Esto luego de que en diversos medios se asegurara que fue diagnosticada con leucemia. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista en conjunto con su esposo Marco Chacón para el programa “Ventaneando”, la costarricense desmintió las especulaciones sobre el presunto deterioro de salud ante la pérdida de peso que ha presentado durante los últimos meses.

“¡Ay, por favor, es mentira!”, expresó contundente la pareja sentimental de la famosa. “Desde hace tiempo yo puntualmente me encargo de que se haga exámenes médicos todo el tiempo y sale fabulosa, sale como chava de 25 años”, añadió.

Por su parte, Maribel Guardia sustentó estas declaraciones revelando que actualmente se encuentra con una agenda de trabajo llena de compromisos que la mantienen activa y monitoreando su buen estado de salud.

“Vengo de trabajar, hice un comercial en San Diego y he trabajado dos semanas sin parar (…) Nos hacen unos estudios brutales, desde la uña hasta la ceja“, destacó durante su charla con el programa.

Al ser cuestionada sobre el origen de estos rumores, Maribel Guardia reconoció que si bien su pérdida de peso no está relacionada con alguna enfermedad, esta podría estar motivada por el golpe emocional que representó el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa.

“A pesar de que he comido bien, he adelgazado, es obvio… lo que me ha pasado con mi hijo no es cualquier cosa. El cuerpo te pasa la factura“, dijo para concluir su entrevista.

