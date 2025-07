Maribel Guardia celebra 28 años junto a Marco Chacón en medio de rumores de infidelidad

La actriz y cantante Maribel Guardia ha dado cachetada ‘con guante blanco’ a aquellos que han asegurado que atraviesa una crisis matrimonial junto a Marco Chacón. Y es que la famosa recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje por su aniversario número 28, desestimando los rumores de infidelidad que rondan al abogado. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta de Instagram, la histrionisa que participa en la obra ‘Lagunilla, mi barrio’ se dio a la tarea de reflexionar sobre las más de dos décadas que han pasado juntos y los aprendizajes que esta experiencia ha traído consigo.

“28 años a tu lado… y sigo eligiéndote cada día. Gracias, papito, @marco_chaconf por caminar conmigo en lo bueno y en lo difícil, por sostenerme con tu amor cuando la vida dolió, y por regalarme risas, paciencia y abrigo para el alma”, comenzó su mensaje la histrionisa. Hemos crecido, hemos cambiado, pero lo esencial sigue intacto: el amor, el respeto y la certeza de que estamos hechos el uno para el otro“.

Asimismo, Maribel Guardia hizo mención del importante papel que Marco Chacón jugó en la vida de Julián Figueroa, a quien llegó a considerar un hijo gracias a sus años de convivencia.

“Gracias también por el inmenso amor que le diste a Julián, por quererlo, cuidarlo y acompañarlo con el corazón (…) Fuiste para él un ejemplo, un apoyo, una presencia amorosa y constante. Sé que donde él esta, te lo agradece y te lleva en el alma”, añadió durante su mensaje.

Para finalizar, la querida costarricense se dijo más enamorada que nunca, a pesar del paso de los años. “No sé cómo será el futuro, pero si estás tú, todo vale la pena. Gracias por estos 28 años de vida compartida a mi lado. Te amo profundamente“, sentenció.

A la par de este romántico mensaje, Maribel Guardia colocó un video en el que recolectó sus mejores momentos en compañía del jurista. Dentro de ellos destacan fotografías del día de su enlace matrimonia, así como viajes y una que otra imagen captada por los lentes de los paparazzi.

De esta manera, la artista naturalizada mexicana deja claro que no presta atención a las aseveraciones hechas por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente afirmó que la pareja estaría viviendo una crisis matrimonial como resultado de una supuesta infidelidad.

“Me enteré de que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, que ya no está ahí (…) Según me dijeron, fue porque había tenido una relación con una alumna y la universidad tomó la decisión de separarlo“, informó en el programa matutino “Sale el Sol”.

