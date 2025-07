Maribel Guardia desmiente pérdida de custodia de su nieto y habla sobre su relación con Imelda Tuñón

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia aclaró en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ que es falso que haya perdido una demanda contra su exnuera, Imelda Tuñón, en relación con la custodia de su nieto, José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

Guardia aseguró que los procesos legales siguen en curso y no ha habido cambios: “No se ha perdido ninguna demanda; son noticias falsas. Todo sigue igual”. Respecto a la convivencia con su nieto, mencionó que será un juez quien decida las visitas en el futuro.

Sobre las declaraciones de Tuñón, quien afirmó que el niño no pregunta por su abuela, Maribel respondió: “Él es muy inteligente. Cuando estuvo conmigo, tampoco preguntaba por su mamá, no por falta de amor, sino para protegerla”. Aseguró que su nieto la quiere y confía en que, con el tiempo, él mismo la buscará.

En un comunicado pasado, Tuñón fue clara al decir que su hijo no tenía intención de ver a su abuela.

“Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre JJ (José Julián) y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla“, inició en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Además, recordó que aún no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a las visitas: “Aún no se ha llegado a un acuerdo legal para régimen de visitas. Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes“.

A pesar de esto, añadió que está abierta a que exista una relación entre su hijo y su abuela.

“Yo estoy abierta siempre para cualquier acercamiento si él lo quiere, pues se puede acercar a mí y con mucho gusto puedo ver la manera en que se puedan ver“, mencionó.

¿Y la reconciliación?

La actriz reconoció que su relación con Imelda ya no será igual: “Aquí se rompió un plato hace mucho tiempo”. Sin embargo, afirmó que todas sus acciones fueron por el bien del niño.

Por su parte, Imelda Tuñón declaró haber perdonado a Maribel, aunque consideró innecesario el conflicto. Reveló que Guardia le envió un regalo a José Julián por su cumpleaños, lo que abre una posible reconciliación: “Si fuéramos solo ella y yo, ya habría un acercamiento”.

