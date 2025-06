“La perdono”: Imelda Tuñón habla sobre Maribel Guardia y abre la puerta a una reconciliación

Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, habló sobre el conflicto que vivió con su exsuegra, Maribel Guardia, luego de ser señalada por presunto maltrato infantil contra su hijo José Julián. En recientes declaraciones a la prensa, la cantante dejó claro que, pese a lo doloroso de la situación, ha decidido dejar el rencor atrás.

Tuñón calificó de innecesario todo el conflicto que estalló hace unos meses, cuando Guardia la denunció públicamente por supuestamente exponer a su hijo a situaciones inadecuadas. Aunque el caso generó una fuerte controversia mediática y un distanciamiento notorio entre ambas, Imelda expresó que su prioridad hoy es el bienestar de su hijo.

“Yo creo que era tan innecesario esto y creo que tomó una muy mala decisión y digo pues… la perdono, porque ya la verdad es que no me importa, me importa que esté bien, me importa que siga con su vida y que ojalá que de salud siga mejor”, declaró, mostrando una postura conciliadora y empática hacia la madre de su difunto esposo.

Maribel le hace un regalo a su nieto

El conflicto pareció suavizarse en días recientes con un gesto significativo de Maribel Guardia, quien envió un regalo de cumpleaños a su nieto, José Julián. Imelda, entre risas, compartió que el detalle fue bien recibido por el niño, quien ahora tiene doble regalo gracias a un presente similar que ella ya le había comprado: “Le regaló unas plastilinas y un juego de química”.

Este pequeño gesto reavivó las esperanzas de una posible reconciliación entre ambas mujeres, algo que Imelda no descarta del todo.

Sin embargo, puso una condición clave para que ese acercamiento ocurra: la ausencia de terceros. “Yo creo que si dejan de interferir terceras personas y fuéramos ella y yo, yo creo que ya hubiera un acercamiento”, comentó, haciendo alusión a posibles interferencias externas que habrían complicado la relación.

Esta noticia representa un gran avance, ya que en unas últimas declaraciones. Imelda Tuñón afirmó que su hijo no quería ver a su abuela.

“Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre JJ (José Julián) y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla“, declaró.

Aunque las heridas del pasado no se han borrado del todo, estas declaraciones marcan un cambio en el tono del conflicto y podrían ser el primer paso hacia una relación más cordial entre ambas, en beneficio del pequeño José Julián y de la memoria de Julián Figueroa.

Seguir leyendo: