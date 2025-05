Imelda Garza Tuñón asegura que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia

Una nueva declaración por parte de Imelda Tuñón con respecto a Maribel Guardia y la convivencia con su nieto José Julián han sacudido al público e internautas que han seguido de cerca la batalla legal y mediática que protagonizan desde hace varios meses.

En un comunicado reciente, la viuda de Julián Figueroa desmintió las teorías de un supuesto reencuentro entre su ex suegra y su hijo, argumentando que esto se debe a que el niño no ha querido ver a su abuela.

“Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre JJ (José Julián) y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla“, declaró Imelda Tuñón recientemente.

Asimismo, la joven que participa en la puesta en escena “Lagunilla, mi barrio” informó que a pesar de su disposición por llegar a un acuerdo con la costarricense, este aún no se ha podido concretar.

“Aún no se ha llegado a un acuerdo legal para régimen de visitas. Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes“, indicó en el mensaje compartido desde sus historias de Instagram.

Imelda Tuñón vía Instagram Stories. Crédito: Instagram | Cortesía

A pesar de ello, Maribel Guardia se ha hecho presente en la vida de su nieto a través de obsequios. Algunos de los más recientes con motivo de su cumpleaños, algo que Tuñón agradeció públicamente.

“Le llevó un regalito por su cumpleaños, una tablet que ya le había comprado porque la otra la tenía yo, entonces ahora tiene dos; le regaló unas plastilinas y un juego de química“, detalló en un encuentro con la prensa.

En esa ocasión, la también cantante reiteró que: “Yo estoy abierta siempre para cualquier acercamiento si él lo quiere, pues se puede acercar a mí y con mucho gusto puedo ver la manera en que se puedan ver“.

