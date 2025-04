Maribel Guardia defiende a Imelda Tuñón de las críticas tras debutar como cantante

A pesar de las diferencias que las han llevado a una batalla legal, Maribel Guardia salió en defensa de Imelda Tuñón ante la ola de críticas de las que fue blanco tras su debut como cantante en Monterrey. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

De cara a la controversial presentación que la viuda de Julián Figueroa protagonizó en la puesta en escena “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”, su ex suegra brindó algunas declaraciones ante la prensa en las que reconoció su esfuerzo y preparación.

De acuerdo con Maribel Guardia, Imelda Tuñón brindó una buena presentación y aunque la preparación nunca termina, arrancó con el pie derecho.

“Siempre que uno se para en un escenario se genera respeto. No lo hizo mal, lo puede hacer mejor y tiene con qué hacerlo“, declaró la actriz de la obra “Lagunilla, mi barrio” frente a las cámaras.

Al ser cuestionada sobre el estatus de su relación con la madre de su nieto, Maribel Guardia indicó que si bien existe un distanciamiento, espera poder retomar un contacto cordial por el bienestar del pequeño José Julián.

“Lo amamos, queremos lo mejor para él. Espero en un futuro poder verlo, que la vida o la Ley me lo permitan (…) Pido a Dios todos los días que el niño esté bien, eso es lo más importante“, afirmó la estrella de la pantalla chica.

Por su parte, Imelda Tuñón tampoco se ha quedado callada ante los señalamientos en su contra por su desempeño sobre el escenario. Por medio de una publicación en Instagram puso un alto a sus detractores y reafirmó su compromiso por la profesión que ejerce.

“6 años de carrera como cantante en un grupo, solista, teatro musical, etc. Y llegan los ‘nadaqueverientos’ a querer arruinarla por un tema técnico y por supuesto porque todo lo que hago lo quieren hacer polémica“, escribió desde sus historias.

“Muchas gracias por la publicidad, por ustedes y por mí, seguiré adelante. Así como nada me ha detenido nunca, me impulso de todo lo que me dicen. Nos vemos en la próxima presentación porque ustedes lo pidieron“, sentenció la viuda de Julián Figueroa.

