Imelda Tuñón desmiente lo dicho por Maribel Guardia y asegura que nunca la ha amenazado

Recientemente Maribel Guardia declaró ante la prensa que teme por su seguridad, ya que ha recibido amenazas. También responsabilizó a gente cercana a Imelda Tuñón, la mamá de su nieto José Julián. Pero ahora ésta se defendió, asegurando que nunca le ha escrito a su ex suegra algún mensaje de intimidación.

En una entrevista para TVNotas, la joven viuda reconoció que en un principio, cuando le quitaron a su hijo, si le envió mensajes a Maribel, que fueron producto de su desesperación: “Jamás la he amenazado. Sí hubo una ocasión en la que obviamente le hablé mal y le dije cosas muy feas, que después me disculpé”.

Imelda narró cómo sucedieron las cosas: “Le dije bruja porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela y fue junto con Marco (Chacón). Nos subieron a los dos -a ella y su hijo- en calidad de reos a una patrulla. (El niño) iba llorando, desesperado, diciendo que su abuela era mala, y yo iba muy asustada hablando con mi papá. En ese momento fue cuando le mandé unos mensajes en donde le dije que se iba a quedar sola por mala persona, pero realmente nunca la he amenazado”.

Tuñón aseguró que el último mensaje que le mando a su suegra no fue una amenaza, sino una petición para que la dejara en paz a ella y al pequeño, pues pese a que Maribel Guardia ha declarado a la prensa que no quiere quedarse con su nieto y que para ella el lugar donde este debe estar el niño es junto a su madre, en el aspecto legal la costarricense sigue metiendo recursos para quedarse con la custodia de José Julián.

“Ella a todo mundo, a medios de comunicación, les está diciendo que no está peleando la custodia, cuando en realidad ha metido bastantes apelaciones y sigue intentando meter controversia familiar”, dijo Imelda. “(Maribel) sigue peleando la custodia de José Julián, entonces ¿de qué se trata? Si realmente está viendo que yo estoy bien, que el niño está bien y yo ya le dije que estoy bien, ¿por qué sigue peleando una custodia que no es suya?”.

Tuñón también dio a conocer otro mensaje dirigido a Guardia: “Por respeto a ti, he dicho que sí se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no…Se despierta en las noches llorando diciéndome que sueña que nos separan. Si en lugares públicos se me acerca gente, llora también. Me dice que todos los días soñaba conmigo y que pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”.

Por último, Imelda pidió una vez más a Maribel que la deje vivir en paz junto a su pequeño hijo: “Busca a Dios. Refúgiate en Marco, ve a terapia. José Julián no se quiere ir contigo, está bien; va a la escuela, tiene actividades, hace tareas y quiere estar con su mamá. Bye”.

