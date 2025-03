Imelda Tuñón dice que su hijo podría reunirse con Maribel Guardia el Día de las Madres

Imelda Tuñón declaró que su hijo José Julián se encuentra feliz, ahora que está de nuevo con ella. Al encontrarse con reporteros, la cantante y actriz dijo que, a pesar de la disputa que tiene con su suegra Maribel Guardia, le gustaría que el Día de las Madres ésta tuviera un reencuentro con su nieto.

Dan a conocer que las pruebas toxicológicas capilares de Imelda Tuñón resultaron negativas

“Está muy contento”, dijo Tuñón. “Y en las noches, cuando rezamos y cuando agradecemos, lo primero que agradece él es: ‘Mamita, yo estoy muy feliz, y le agradezco a Diosito que estoy contigo’. Y yo le agradezco también por estar con él, y por estar con toda mi familia. Creo que es algo muy bonito que le estoy inculcando, y que espero que lo siga haciendo ya de adulto, aunque (yo) no esté”.

Maribel Guardia cuenta cómo las autoridades se llevaron a su nieto Juliancito

Respecto a si tiene contacto con la actriz costarricense, la viuda de Julián Figueroa dijo: “Últimamente no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres, porque yo sé que para una mujer es muy fuerte, pues ella fue mamá, entonces José Julián es un pedacito que Julián le dejó. Espero tener un acercamiento con ella para que pueda verlo”.

Imelda aclaró que aunque aún está herida por todo lo que Maribel habló de ella, le gustaría que su pequeño se reúna con su abuelita en esa fecha tan significativa, que en México se celebra el 10 de mayo. “No por ella, porque la verdad sí me ha mucho daño, pero porque sé cómo es ser mujer, sé cómo es ser mamá, y no me gustaría que el mes de mayo no pueda ver a José Julián”.

También señaló que, a pesar de todo el conflicto legal que mantiene por la custodia de su hijo, aún siente respeto por su suegra: “Es una persona que yo respeto, porque en su momento, no sé si haya sido real o no, ella me trató muy bien, y pues yo la quise mucho”.

Imelda reconoció que a José Julián le ha platicado que mantiene una buena relación con Maribel: “(Él) me preguntó dos veces, pero yo trato de mantenerlo en esta burbuja en donde todo está bien…porque al final del día, el sólo tiene 7 años, y es muy horrible que te hablen mal de tus parientes, entonces yo no quiero que él viva eso”. Por último, comentó que en algún momento la relación con Guardia se tendrá que retomar: “Eventualmente las cosas se tienen que resolver, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante”.

Sigue leyendo: