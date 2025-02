Surgen audios de Julián Figueroa en los que critica a Nagibe Abbud, supuesta amiga de Imelda Tuñón

Durante el programa de radio “Todo Para La Mujer” de Maxine Woodside se dieron a conocer unas conversaciones que Julián Figueroa (fallecido en 2023) tuvo con su esposa Imelda Tuñón hace años, en las que criticó a Nagibe Abbud, ex integrante del efímero grupo de pop Finnix.

El periodista Ernesto Buitrón presentó los audios, en los que se puede escuchar lo que Figueroa -quien fungía como asesor musical de Finnix– dice de Abbud: “Tampoco me vuelve loco la voz. Se me hace que le debieron haber dado más tratamiento. El otro día que me enseñaste lo de Nagibe se oía mejor, con más tratamiento, ¡Y Nagibe no canta una ch******”.

Abbud, sobrina del actor Omar Chaparro y quien salió a la escena pública por decir que Imelda Tuñón no es apta para criar a su hijo -además de compartir supuestos mensajes acerca de que la nuera de Maribel Guardia consumía drogas-, ha negado en varias ocasiones haber sido alguna vez amiga de Imelda, y presumió de ser apegada a Julián Figueroa, a quien calificó como un chico “espiritual”.

Buitrón, quien ha hecho una investigación periodística del caso entre Imelda y Maribel, argumenta que los audios desmienten lo dicho por Abbud: “Aquí se sentó Nagibe y decía: ‘Es que yo lo hago por Julián’. De hecho, hasta pusimos una canción de Julián y lloró. Decía que lo quería, y no, en estos audios se nota que no, porque al final Julián se sintió traicionado”. También mostró varias fotografías en las que las dos chicas aparecen juntas, señalando que al parecer si existía una amistad entre Nagibe e Imelda, que se rompió, por lo cual ahora podría haber una venganza.

En el audio también se puede escuchar a Figueroa consolando a su esposa, porque Nagibe había querido registrar y quedarse con el nombre del grupo donde ambas eran integrantes: “Amor, el nombre es lo de menos. Ahorita no es un grupo conocido, no es algo que la gente conozca, entonces no vale nada lo que ellos hayan registrado o no”.

Julián Figueroa (hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian) siguió apoyando a Imelda, al decirle: “Ahorita lo único que está generando controversia es porque (el grupo) eres tú. Toda la atención que le han puesto es por ti, no por Nagibe ni por nadie más. Entonces que te valga m*****, le cambias el nombre y ya, pero igual ponte…y dile a Nagibe que no sea estúpida”.

