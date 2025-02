Imelda Tuñón afirma que Julián Figueroa no dejó testamento, revela que se casaron por bienes separados

El pleito legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue siendo tema de conversación, ya que las acusaciones entre ambas no han parado de generar titulares. Mientras que Maribel acusa a la madre de su nieto, José Julián, de tener problemas de adicciones, Imelda niega rotundamente todo.

Pero, además de estos enfrentamientos, lo que ha dado mucho de qué hablar es la reciente revelación de que Julián Figueroa no incluyó a su esposa, Imelda, en su testamento. Y claro, este dato desató muchas especulaciones sobre los motivos de esta decisión.

¿Por qué no estuvo en el testamento de Julián Figueroa?

Imelda rompió el silencio para contar su versión de los hechos, dejando claro que hubo varias circunstancias que marcaron la relación y el destino de su vida con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Una de las revelaciones más sorprendentes fue que Imelda y Julián se casaron por bienes separados, algo que, según ella misma contó, fue decisión de Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia.

En una entrevista reciente para Ventaneando, Imelda explicó que aceptó casarse bajo este régimen debido a la mala relación que había con Marco. Al parecer, Marco no veía un futuro prometedor en la relación de Julián e Imelda, y eso pesó en la decisión de no mezclar los bienes.

“Acepté casarme por bienes separados, precisamente porque Marco tenía muchos problemas con nosotros, conmigo y con Julián. No nos veía futuro”, reveló Imelda, dejando claro que esta fue una de las razones detrás de su elección.

Imelda Tuñón dice que Julián Figueroa no dejó testamento

Además, Imelda aprovechó para aclarar que, a pesar de las especulaciones sobre un testamento de Julián, la realidad es que nunca hubo uno, ya que su muerte fue repentina. “

“No se hizo testamento; recuerden que murió muy joven, ¿cómo iba a dejar un testamento?”, explicó, cerrando la puerta a los rumores que han circulado sobre su posible herencia.

Aunque no estaba en el testamento, Imelda aseguró que la herencia pasó directamente a su hijo, José Julián, quien, como único hijo de Julián Figueroa, es el legítimo heredero.

“Yo fui la que decidí que todo pasara para mi hijo. Yo solamente estuve 10 años con Julián. No sentía que tenía derecho a decir: ‘Ay, es que tiene que dejarme algo a mí’. No, yo puedo trabajar, soy joven”, expresó, dejando claro que no busca una parte de la herencia, sino lo mejor para su hijo.

Lo cierto es que, mientras la familia sigue en medio de este torbellino legal y personal, lo que más importa para Imelda es el bienestar de su hijo, José Julián.

