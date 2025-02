El productor Antonio Escobar cree que han fabricado pruebas en contra de Imelda Tuñón

El actor y productor teatral Antonio Escobar, quien trabajó con Imelda Tuñón en la obra “Princesas”, aseguró que su experiencia con ella ha sido ejemplar. También dijo que para él muchos de los testimonios que han dado los detractores de la actriz han sido fabricados.

El papá de Imelda Tuñón reacciona al conflicto entre su hija Imelda y Maribel Guardia

En una entrevista para el programa “Venga La Alegría”, Escobar comentó: “Yo la califico excelente, en todos los ámbitos. Jamás tuve ningún tema (con ella), al contrario, era la primera en llegar. Jamás la vi hacer desfiguros, o meterse cosas, como aseguran que se mete”.

Imelda Tuñón presenta denuncia en la Comisión de Derechos Humanos

Para Antonio, la mayor parte de los medios de comunicación han estado orientados a favor de Maribel Guardia, suegra de Imelda y quien actualmente vive con su nieto José Julián. Incluso planteó la idea de que muchas cosas que han comentado supuestas personas cercanas a Imelda no son ciertas: “Sí se me hace que se han ido a la yugular, se me hace que han creado pruebas falsas, testimoniales falsos. Se me hace que están comprando gente de testigos, obviamente”.

Aunque para el productor no todos los medios han sido parte de esta campaña, dijo que sí se ha logrado perjudicar la imagen de Tuñón: “Yo creo que lo más duro es la opinión del público, la gente que tiene acceso a una red”.

Actualmente Imelda y Antonio trabajan en la obra de teatro “La Sirenita”, pero a puerta cerrada con los otros actores: “Estamos ensayando en privado”, dijo Escobar. “No estamos compartiendo nada con los medios, porque es otra cosa y no quiero hacer un circo de un trabajo”. Agregó que todo el escándalo ha afectado el estado de ánimo de Imelda: “De repente la gente, cuando se siente muy acorralada o muy mal, puede tomar decisiones malas. La noto muy deprimida. Sé que inclusive está amenazada de muerte…hay cosas muy graves”.

Por último, Antonio dijo que le extraña la forma en la que Maribel Guardia esta procediendo contra su nuera: “Yo desconozco a Maribel en ese sentido. Sé que es, y lo vuelvo a reiterar, una gran mujer. No dudo del gran amor que le tiene a su nieto, no lo dudo, pero es su nieto, no es su hijo”.

Sigue leyendo: