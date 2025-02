Novio de Imelda Tuñón confirma acusaciones de Maribel Guardia 

Una persona más se ha sumado a la polémica que envuelve a la actriz Imelda Tuñón con respecto a la custodia de su hijo. Se trata de Fernando Gamboa, supuesta nueva pareja de la joven, quien lanzó un par de revelaciones con las que confirmó algunas de las acusaciones que Maribel Guardia lanzó en su contra.

En una entrevista concedida al periodista Javier Ceriani, el supuesto novio de la joven se pronunció sobre la controversia y dio su versión de lo ocurrido en el viaje a Mérida, Yucatán que desencadenó la batalla legal entre ella y su ex suegra.

De acuerdo con Gamboa, las acusaciones de la costarricense en las que afirmó que en dicho viaje el pequeño Julián durmió en un sillón son ciertas. Sin embargo, comentó que esto fue debido a una serie de complicaciones con el hospedaje.

“Bueno, el hijo de Imelda sí se durmió en un sofá cama, estaba al lado del cuarto, pero solo fueron las últimas dos noches“, dijo ante los micrófonos del programa en YouTube del argentino.

Este bombazo llega a solo unos días de que la actriz y cantante Maribel Guardia protagonizara una conferencia de prensa en la que dejó al descubierto lo que su nieto José Julián vivía a puerta cerrada.

“El niño me dijo: ‘Ay, qué rica la camita y que ya llegué’. Entonces yo le dije que donde estaba él también tenía una camita, pero me dijo que no, porque él dormía en la sala y su mamá en el cuarto con su tío“, dijo sobre el incidente que terminó por propiciar la batalla legal que hoy en día libra contra Imelda Tuñón.

A pesar del revuelo que estas declaraciones han causado, hasta el momento la también influencer Imelda Tuñón ha decidido mantenerse con bajo perfil y no emitir comentarios al respecto.

