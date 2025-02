Hija de Joan Sebastian arremete contra Imelda Tuñón: “Fui testigo de muchas cosas”

Cada vez son más las personas del círculo cercano a Maribel Guardia que se pronuncian sobre la batalla legal que la costarricense enfrenta contra Imelda Tuñón por la custodia de José Julian. Ahora fue el turno de Marcelia Figueroa, hermana del fallecido Julián Figueroa, quien no dudó en asegurar que la joven no es apta para cuidar de su sobrino de 7 años. ¿La razón? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la hija de Joan Sebastian expresó su postura a favor de la famosa, argumentando que ella ha sido testigo de situaciones que podrían comprobar que la mamá del niño no es apta para cuidar de él.

“Sí llegué a ver este tipo de comportamientos”, expresó al ser cuestionada sobre las acusaciones que Imelda Tuñón ha recibido. “Yo la verdad, fui testigo de muchas cosas, gracias a esta cercanía y a este recibimiento que siempre han tenido para mí y lo que les puedo decir, con el debido respeto, es que, definitivamente, no está bien, no es una persona apta para cuida a un niño, porque no es apta ni para cuidar de ella misma“.

De acuerdo con Marcelia Figueroa, el ambiente del que se rodea su ex cuñada no es apto para un pequeño: “Creo que se está exponiendo a situaciones incómodas, hasta peligrosas a la familia. Se me hace una falta de respeto enorme, la han apoyado en todo y creo que no se vale ser malagradecidos en esta vida“, comentó a los medios de comunicación.

Bajo esta misma tesitura, indicó que: “Cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no estés poniendo en riesgo a alguien más y en este caso se tiene que procurar el bienestar del niño“.

Además, la hermana de Julián Figueroa apoyó la decisión de Maribel Guardia de tomar acciones legales en contra de Imelda Tuñón y exhortó al público a no emitir juicios en su contra, pues la intención de la famosa siempre ha sido brindarle el mejor ambiente familiar al pequeño.

“He sido testigo de muchas cosas, aplaudo que Maribel y su esposo hayan tomado las medidas que están tomando”, sentenció. “El niño está feliz, donde siempre ha estado, donde creció, donde nació y no tiene por qué andar rondando cada fin de semana de un departamento a otro, ver a gente tomar, fumar, consumir otras sustancias, él no tiene por qué vivir eso, es grave, es perversión de menores, no es algo que un niño tenga que pasar“.

Para finalizar, la joven envió un mensaje a Imelda Tuñón: “Seguramente Imelda ama a su hijo, no lo dudo, pero tiene que amarse primero ella, para en algún momento, poder cuidar a su hijo (…) Ojalá pueda aceptar su realidad y que ella decida enderezar el camino para una día, tal vez, poder estar con su hijo”, dijo contundente.

