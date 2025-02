Gustavo Adolfo Infante reveló que el esposo de Maribel Guardia ha filtrado información a la prensa

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, le llamó para reclamarle algunos comentarios que ha hecho sobre la demanda de la actriz en contra de su nuera Imelda Tuñón.

El periodista también declaró en la sección de espectáculos del programa “Sale El Sol” que Chacón “ha estado filtrando la información. Y no quiero adelantar más, pero yo les puedo decir: ¿Se acuerdan que tuvimos aquí la demanda, la denuncia (de Maribel contra Imelda)? Me la dio él, Marco Chacón me la mandó a mí. Se la mandó a mucha gente”.

Para Gustavo Adolfo, el esposo de Maribel tiene como prioridad que todo el caso se haga público. El periodista también contó cómo fueron los reclamos que le hizo Marco: “Me habló…pues para reclamarme y no reclamarme, porque me dice: ‘Yo soy respetuoso de la libertad de expresión…pero ¿tú le dijiste a Gilberto Barrera (director de la revista TVyNovelas) que yo estoy organizando una campaña en contra de Imelda?'”

Infante negó haberle dicho algún dato de Chacón a Barrera, pero también resaltó lo que es verdaderamente importante en el caso: “Estamos hablando de dos mujeres que están por un niño, y creo que también hay muchas cosas económicas ahí involucradas”. Mientras tanto, Maribel Guardia está viviendo con su nieto José Julián, mientras que Imelda Tuñón, la madre del pequeño, se ha sometido a varios estudios toxicológicos para demostrar que las acusaciones que la actriz hizo en su contra no son ciertas.

