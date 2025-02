Maribel Guardia dice que ha perdido 10 kilos debido a su conflicto legal con Imelda Tuñón

Maribel Guardia sigue acatando la decisión de la Fiscalía en cuanto al resguardo de su nieto José Julián, tras presentar una denuncia contra su nuera Imelda Tuñón. La actriz fue entrevistada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y entre otras cosas, confirmó que ha bajado 10 kilos debido a todo este conflicto.

“Estoy bien, la verdad que me cayó muy bien esa bajadita de peso, porque me veo muy flaca personalmente, pero en la cámara me veo bien”, dijo la artista. “El niño está muy bien, Dios bendito. Yo la verdad no puedo hablar de esto, porque no me permiten hablar, y tampoco puedo comunicarme con Imelda, porque me lo prohíbe la Fiscalía”.

Guardia comentó que todo lo que hace es por el bien de José Julián, para que un día regrese con su madre. “Está muy bien, lleno de amor, con muchos cuidados. Está muy bien en la escuela, y esperemos que después todo esto se solucione. Que Imelda esté bien y pueda estar como debe de ser con su bebé. Aquí lo importante es que todo sea lo mejor para el niño. Ni para Imelda ni para mí; que él esté bien. Que tenga lo que él necesita, que es mucho amor, y protección y cuidados. Y yo espero que tanto con ella como conmigo sea así, nada más le pido a Dios que ella esté bien”.

Maribel también habló de su amigo Daniel Bisogno, quien falleció el 20 de febrero: “El amor por las personas que yo he querido y tuve la suerte de conocer vive en el corazón de uno. Él sabe cuánto lo llegué a querer, porque al principio nos llevábamos muy mal, pero el destino me llevó a trabajar con él y conocer a la persona que no estaba en la pantalla, sino al ser humano. Era tan divertido, con un sentido del humor negro, gran compañero y un extraordinario papá”.

Por último, Maribel Guardia recordó a la cantante Paquita la del Barrio, quien perdió la vida tres días antes que Daniel: “Trabajé muchísimas veces con Paquita. Tuve la suerte de compartir el escenario con ella. Era un personaje único, una mujer muy genuina. Una de las grandes cantantes de México, insustituible. Qué suerte haber trabajado con ella”.

