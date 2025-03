Dan a conocer que las pruebas toxicológicas capilares de Imelda Tuñón resultaron negativas

Las pruebas toxicológicas de cabello a las que se sometió Imelda Tuñón dieron negativo, según informó la periodista Flor Rubio en el programa de televisión “Venga La Alegría”. Esto comprobaría que la nuera de Maribel Guardia no tiene problemas de adicciones.

Surgen audios de Julián Figueroa en los que critica a Nagibe Abbud, supuesta amiga de Imelda Tuñón

“Ayer a la medianoche llegaron a la redacción las pruebas que recién se acaba de realizar Imelda Tuñón, las pruebas capilares, para demostrar si tiene sustancias o no en su cuerpo. Constatamos que el resultado es negativo. Hay un video que pudo ver nuestro jefe de información en donde se marca todo el proceso de la prueba capilar, esta prueba del cabello que tanto se le ha pedido a Imelda Tuñón”.

Maribel Guardia dice que ha perdido 10 kilos debido a su conflicto legal con Imelda Tuñón

@vengalaalegria ¡Confirmado! 🤯 Imelda Tuñón nos compartió las pruebas toxicológicas que se realizó para el caso que enfrenta contra Maribel Guardia y salieron negativas.👀🔍📄 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. ♬ sonido original – Venga La Alegría

La periodista dijo que no presentarían dicho video, para no afectar el proceso legal de la viuda de Julián Figueroa: “Tenemos conocimiento de que de alguna manera se dará a conocer el resultado la próxima semana por parte de la defensa de Imelda Tuñón…Habrá que consultar con expertos”.

¿Por qué es importante la prueba toxicológica de cabello para Imelda Tuñón?

Después de que la actriz Maribel Guardia dijera que su nuera tenía problemas con el consumo de drogas, y que esto fuera señalado como uno de los principales motivos para que ella tuviera la guarda y custodia de su nieto José Julián, Imelda Tuñón se sometió a varias pruebas de antidoping en diversos laboratorios, y todas arrojaron resultados negativos. Sin embargo, para muchos -entre ellos Guardia-, las pruebas que Imelda presentaba carecían de valor, porque sólo reflejaban lo que pasaba con su consumo en los últimos días y no durante un período prolongado.

Durante la conferencia de prensa que Maribel dio el 31 de enero, habló al respecto: “Lo que pasa es que no es así, no es como que tú y yo llevemos un examen que te hiciste quién sabe dónde. La Fiscalía hace exámenes cuando ellos deciden, porque la gente, cuando consumen, digamos en tres días, ya no hay datos de drogas. En el cabello es diferente, pero hay un examen que mandan a Estados Unidos que (informa que) hasta seis meses dura la droga en el cabello, pero en la Fiscalía ellos dirán cuándo y cómo. No es cuando uno lo decide, es cuando ellos deciden hacerlo, y yo no soy la ley”.

Sigue leyendo: