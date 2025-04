Imelda Tuñón se defiende de las críticas tras su debut como cantante

El nombre de Imelda Tuñón ha vuelto a encabezar los titulares debido a su debut musical en la obra “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado” durante la función estelar llevada a cabo en Monterrey el pasado fin de semana.

A pesar del revuelo que generó la noticia, las plataformas digitales pronto se llenaron de opiniones divididas sobre su desempeño en tarima. Mientras algunos aplaudieron esta nueva etapa dentro de su carrera, otros la criticaron por su presunta “falta de profesionalismo” al olvidar su micrófono al subir al escenario.

Sin embargo, los señalamientos en su contra no solo surgieron por parte de sus detractores en redes sociales. Y es que la cantante Paty Muñoz, su ex compañera en el grupo musical Bandidas, la criticó públicamente durante una llamada en vivo para el programa de Javier Ceriani.

Durante la charla, la intérprete acusó a Imelda de haber utilizado un arreglo musical que originalmente estaba destinado al relanzamiento de su agrupación: “Llevo un año intentando sacar el grupo, relanzarlo y me cuesta mucho trabajo por envidias, por traiciones (…) Y ahora la gota que derramó el vaso es que esta señora cantó mi música, estrenó mi ‘medley’ que teníamos para el lanzamiento de Bandidas”, declaró.

Imelda Tuñón vía Instagram. Crédito: Instagram / @imetunon | Cortesía

No pasó mucho tiempo antes de la propia Imelda Tuñón saliera a hacer frente a los comentarios negativos y le diera ‘cachetada con guante blanco’ a aquellas personas que desestimaron su talento al cantar.

Para ello, recurrió a sus historias de Instagram con un contundente mensaje que dio mucho de qué hablar entre su comunidad digital: “6 años de carrera como cantante en un grupo, solista, teatro musical, etc. Y llegan los ‘nadaqueverientos’ a querer arruinarla por un tema técnico y por supuesto porque todo lo que hago lo quieren hacer polémica“, sentenció.

La joven finalizó su declaración asegurando que la atención mediática, aunque negativa, la pone en el mapa: “Muchas gracias por la publicidad, por ustedes y por mí, seguiré adelante. Así como nada me ha detenido nunca, me impulso de todo lo que me dicen. Nos vemos en la próxima presentación porque ustedes lo pidieron“.

