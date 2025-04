Olivia Collins renuncia a una obra de teatro para no tener que trabajar con Imelda Tuñón

La actriz Olivia Collins prefirió dejar su trabajo en la obra de teatro “Busco Al Hombre De Mi Vida, Marido Ya Tuve” antes que compartir el escenario con Imelda Tuñón, quien se acaba de incorporar al elenco. Lo hizo por solidaridad a Maribel Guardia, con quien tiene una estrecha amistad desde hace más de 40 años.

Olivia Collins opina sobre el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Lo anterior lo dio a conocer Antonio Escobar, productor de esa puesta en escena: “(Olivia) no va a estar porque ella no quiere compartir escena, ni quiere estar en un mismo proyecto donde aparezca Imelda. Ella habla de una gran amistad, una gran hermandad y lealtad hacia Maribel, cosa que yo respeto mucho”.

Para Escobar, el retiro de Collins fue innecesario, pues tanto ésta como Tuñón no iban a aparecer juntas en el escenario: “Yo a nivel profesional no lo puedo entender, porque efectivamente no las iba a poner juntas nunca. (Imelda) no iba a entrar de actriz como Ivonne (Montero), o mucha gente pensaba que iba a entrar a actuar. No”.

Entrevistado para el programa de televisión “De Primera Mano”, el también actor comentó que Imelda -viuda de Julián Figueroa, hijo de Maribel- sólo estará en la obra de teatro como invitada especial: “Imelda entra en el intermedio a cantar treso cuatro temas, como una actuación especial de cantante. Jamás las iba a juntar”.

Respecto a si Olivia habría tomado esa decisión porque Imelda ha hablado mal de ella ante los medios, el director de obras de teatro defendió a esta última, asegurando que eso no ha pasado: “Yo no he escuchado a Ime hablar mal de Olivia, las veces que he visto ciertas preguntas que (los reporteros) le han hecho”.

Finalmente, Antonio reconoció que la decisión de Olivia Collins también le afecta en lo personal, ya que dice sentir un gran afecto por ella: “Pues me duele, porque yo la quiero mucho. Me duele porque son tres años de convivencia, de experiencia de vida, de caminar juntos con un gran proyecto que va para largo”.

