Maribel Guardia explota contra abogado tras declaraciones sobre caso de José Julián

La actriz Maribel Guardia vuelve a encabezar los titulares debido a su proceso legal con Imelda Tuñón, ahora por las declaraciones de un abogado que aseguró que la costarricense presentaría nuevos cargos en contra de su ex nuera. Sin embargo, la famosa no tardó en salir a desmentir lo dicho por el jurista y compartir su versión de los hechos. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

La polémica comenzó luego de que el abogado Saddam Castillejo apareciera como invitado en el programa de Javier Ceriani, donde habría destapado varios detalles sobre la disputa legal que ambas famosas enfrentan por la custodia del hijo de Julián Figueroa.

Durante la charla, informó que Maribel Guardia habría decidido interponer un amparo luego de que se le otorgara la custodia del menor a Imelda Tuñón, alegando que durante el proceso se habrían omitido elementos fundamentales, como una carpeta de investigación contra Imelda y una medida de acogimiento previamente concedida a la actriz.

Asimismo, explicó que que las partes involucradas no lograron llegar a un acuerdo para la convivencia entre el menor y su abuela: “Se trató de llegar a un arreglo (…) pero no se llegó a ninguna negociación”, dijo en el programa del argentino.

Maribel Guardia responde contundente a las declaraciones del abogado Saddam Castillejo

En medio de la ola de dimes y diretes que se generaron en torno a estas declaraciones, la propia Maribel Guardia decidió romper el silencio por medio de un comunicado en Instagram donde aclaró que dicho jurista no tiene autorización para hablar en su representación ni la de su esposo.

Si bien confirmó que tiene conocimiento de su proceso legal, desmintió que él sea su representante o vocero: “A este licenciado únicamente se le encomendó dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. No lleva ninguno de nuestros otros asuntos legales, y jamás se le solicitó que hablara públicamente en nuestra representación“, sentenció.

Asimismo, la estrella de producciones como “Lagunilla, mi barrio” y “Corona de Lágrimas” expresó que si bien no considera que las intenciones del abogado eran afectar su proceso, calificó como un gran atrevimiento que decidiera hablar en su nombre sin su autorización.

“No considero que haya actuado con mala intención hacia nosotros; no obstante, debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura, ni la forma en que deseamos manejar estos temas“, finalizó.

