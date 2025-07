Gustavo Adolfo Infante señala a Marco Chacón por supuesta infidelidad a Maribel Guardia

Una nueva polémica azota a la actriz Maribel Guardia; en esta ocasión relacionado con su esposo Marco Chacón. ¿La razón? Gustavo Adolfo Infante aseguró que la pareja estaría viviendo una crisis matrimonial como resultado de una supuesta infidelidad.

Fue durante la más reciente emisión del programa “Sale el Sol” que el comunicador indicó que la supuesta infidelidad no solo habría creado una brecha en su matrimonio con la costarricense, también lo habría hecho quedar fuera de la universidad en la que laboraba como docente.

“Me enteré de que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, que ya no está ahí“, sacó a relucir en el matutino.

De acuerdo con los informes, el abogado se habría quedado sin trabajo por involucrarse sentimentalmente con una joven estudiante cuya identidad no fue revelada por Gustavo Adolfo Infante: “Según me dijeron, fue porque había tenido una relación con una alumna y la universidad tomó la decisión de separarlo“, añadió.

Para sustentar su aseveración, el periodista dio a conocer que tuvo un acercamiento con la institución para confirmar si Marco Chacón se continúa desempeñando ahí. Sin embargo, las autoridades educativas le habrían indicado que estaba separado de su cargo desde hace varios meses.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el jurista se enfrenta a rumores de infidelidad a Maribel Guardia. Recordemos que en 2025, la propia Imelda Tuñón lo acusó de quitarle la custodia de su hijo José Julián por haber descubierto uno de sus engaños a la actriz de “Corona de lágrimas”.

