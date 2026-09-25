EE.UU. revisará redes sociales para más visas desde el 1 de octubre: quiénes deben poner sus perfiles públicos

Solicitar determinadas visas para Estados Unidos implicará un nuevo nivel de revisión desde el 1 de octubre de 2026. El Departamento de Estado anunció que ampliará el análisis de la presencia online de los solicitantes y pidió a quienes tramitan tres nuevas categorías de visas que mantengan sus perfiles de redes sociales configurados como públicos.

La medida alcanza a las visas I, TN y TD, según una comunicación oficial publicada por el Departamento de Estado el 18 de septiembre.

La visa I corresponde a representantes de medios extranjeros que viajan a Estados Unidos para realizar actividades profesionales relacionadas con su trabajo periodístico.

Las visas TN, en tanto, permiten que determinados profesionales de México y Canadá trabajen temporalmente en Estados Unidos bajo las disposiciones del acuerdo comercial USMCA. La categoría TD corresponde a determinados familiares dependientes de titulares de visas TN.

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Qué deben hacer los solicitantes con sus redes sociales

El Departamento de Estado indicó expresamente que los solicitantes de visas I, TN y TD deben configurar la privacidad de todos sus perfiles de redes sociales como “pública” o “abierta” para facilitar el proceso de revisión.

La medida comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026.

Esto no significa que publicar determinado contenido produzca automáticamente una denegación. La revisión forma parte del proceso mediante el cual los funcionarios consulares evalúan si una persona cumple los requisitos para recibir la visa solicitada.

El Departamento de Estado señala que utiliza las fuentes de información disponibles para verificar la identidad, antecedentes y elegibilidad de los solicitantes.

Qué otras visas ya están sujetas a esta revisión

Las tres nuevas categorías se incorporan a una lista que ya abarca numerosos tipos de visas. Según el Departamento de Estado, la revisión de presencia online ya se aplica, entre otras, a categorías para:

Estudiantes F-1 y M-1.

Dependientes F-2 y M-2.

Trabajadores H-1B y H-3.

Dependientes H-4.

Visitantes de intercambio J-1 y J-2.

Prometidos de ciudadanos estadounidenses con visas K.

Trabajadores religiosos R-1 y R-2.

Determinados participantes de intercambio cultural.

Algunas categorías diplomáticas y oficiales.

También alcanza a ciertas visas destinadas a víctimas, testigos e informantes.

Qué puede revisar Estados Unidos

El Departamento de Estado no limita su análisis únicamente a una red social específica. La agencia indicó que utiliza “toda fuente de información disponible” durante el proceso de evaluación de una visa. La revisión busca determinar si el solicitante cumple con los requisitos de la categoría solicitada y con las condiciones de admisión a Estados Unidos.

Por eso, una persona que esté próxima a solicitar alguna de estas visas debería revisar las instrucciones actualizadas del consulado o embajada correspondiente y completar con precisión la información requerida en su solicitud.

Un cambio importante para periodistas extranjeros

La incorporación de la visa I hace que la nueva medida tenga especial importancia para periodistas, camarógrafos, editores y otros representantes de medios extranjeros que deban viajar a Estados Unidos por motivos profesionales.

La visa I ya había sido objeto de otros cambios migratorios durante 2026 relacionados con el período de admisión de periodistas extranjeros.

Ahora, desde el 1 de octubre, quienes soliciten esa categoría también quedarán comprendidos dentro de la ampliación de la revisión de presencia online anunciada por el Departamento de Estado.

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