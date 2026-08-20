Demandan a Trump por limitar visas a estudiantes y periodistas extranjeros

Una coalición de ocho asociaciones de educadores, organizaciones de educación superior y sindicatos demandó a la administración del presidente Donald Trump para impedir la entrada en vigor de una nueva norma migratoria que establece límites al tiempo de permanencia de estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros en Estados Unidos. La demanda fue presentada el martes ante un tribunal federal de Massachusetts y busca bloquear las restricciones anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que modifican las condiciones de los visados F, J e I.

La nueva regulación, prevista para entrar en vigor el 15 de septiembre, establece que los estudiantes con visa F y los participantes de programas de intercambio con visa J generalmente serán admitidos durante la duración de sus programas, pero por un máximo de cuatro años en cada periodo de admisión. Quienes necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar una prórroga.

Para los periodistas extranjeros con visa I, el periodo de admisión quedaría limitado a 240 días, con posibilidad de solicitar extensiones. En el caso de periodistas que presenten pasaportes de la República Popular China, el límite sería de 90 días, salvo los titulares de pasaportes de Hong Kong y Macao.

NEW: Today, we joined a lawsuit challenging the Department of Homeland Security’s decision to end a longstanding visa framework that will affect foreign journalists working in the U.S, along with international students and scholars. pic.twitter.com/kxvPSfywxS — The NewsGuild-CWA (@newsguild) August 18, 2026

Universidades y sindicatos advierten sobre el impacto de las nuevas restricciones

Los demandantes sostienen que la administración no siguió los procedimientos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo y cuestionan que el DHS haya evaluado adecuadamente los costos y beneficios de la medida. Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), calificó la norma como una “solución en busca de un problema” y advirtió que podría afectar las contribuciones de los estudiantes internacionales a los campus, la economía y la seguridad nacional.

Las universidades temen que las nuevas reglas desalienten a estudiantes extranjeros de inscribirse en programas que suelen superar los cuatro años, como algunos doctorados y carreras de medicina. Los demandantes también sostienen que una reducción en la matrícula internacional podría generar pérdidas económicas para instituciones estadounidenses, debido a que estos estudiantes suelen pagar colegiaturas más elevadas y reciben menos becas.

El DHS, por su parte, ha defendido la regulación y afirma que los periodos fijos permitirán realizar evaluaciones periódicas para verificar que los extranjeros continúan cumpliendo las condiciones de sus visas y ayudarán a combatir posibles fraudes. Los sindicatos también cuestionaron las restricciones para periodistas. Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, afirmó que la medida representa otro intento de la administración de limitar la labor de periodistas internacionales.

A menos que un juez federal emita una orden judicial preliminar, la norma comenzará a aplicarse el 15 de septiembre.

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