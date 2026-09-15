Juez frena a último minuto una nueva regla migratoria que debía entrar en vigor hoy en EE.UU.

Una nueva regla migratoria que debía comenzar a aplicarse este 15 de septiembre de 2026 quedó suspendida a último momento después de que un juez federal bloqueara su implementación en todo Estados Unidos.

La medida afectaba principalmente a estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros con estatus F, J e I. La administración del presidente Donald Trump buscaba reemplazar un sistema vigente desde hace décadas por períodos fijos de permanencia y obligar a muchos extranjeros a solicitar extensiones para continuar legalmente en el país.

El juez federal F. Dennis Saylor IV, del Distrito de Massachusetts, concedió el lunes una medida preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a Immigration and Customs Enforcement (ICE) poner en marcha la regulación mientras continúa la demanda.

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Qué regla migratoria quedó bloqueada

La norma había sido publicada por el DHS en julio y modificaba el sistema conocido como Duration of Status (D/S). Actualmente, muchos extranjeros con categorías F, J e I son admitidos durante el tiempo que dure la actividad que justifica su presencia en Estados Unidos, siempre que continúen cumpliendo las condiciones de su estatus.

Por ejemplo, un estudiante internacional puede permanecer durante el tiempo necesario para completar su programa académico y, cuando corresponda, participar en determinados períodos autorizados de entrenamiento laboral.

La nueva regulación iba a sustituir ese esquema por fechas concretas de vencimiento. El propio texto del DHS señala que el cambio afectaba las clasificaciones F, J e I y establecía nuevos procedimientos para solicitar extensiones.

Estudiantes con visas F y visitantes J: el límite que no entra en vigor

La modificación establecía, como regla general, un período máximo de admisión de cuatro años para estudiantes académicos F y participantes de programas de intercambio J.

Si una carrera, doctorado, investigación u otro programa requería más tiempo, la persona podía verse obligada a pedir una extensión al gobierno.

Este punto generó especial preocupación entre universidades e investigadores, debido a que numerosos programas académicos avanzados duran más de cuatro años.

Para los representantes de medios extranjeros con categoría I, la nueva regulación contemplaba generalmente períodos de hasta 240 días, tras los cuales sería necesario solicitar una extensión para permanecer en Estados Unidos.

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Qué cambia desde hoy para quienes tienen visa F, J o I

Por ahora, nada de ese nuevo sistema entra en vigor. La orden judicial mantiene vigente a nivel nacional el sistema de Duration of Status, mientras continúa el litigio.

En términos prácticos, para estudiantes F-1 y participantes J-1:

No comienza a aplicarse hoy el nuevo límite general de cuatro años.

No entra en vigor por ahora el nuevo sistema de extensiones previsto por la administración.

Los procedimientos actuales para extensiones académicas continúan vigentes.

No hay cambios derivados de esta regla para OPT y STEM OPT desde este 15 de septiembre.

La oficina para estudiantes internacionales de la Universidad de California, Berkeley, confirmó que la implementación de la norma quedó oficialmente suspendida y que, por el momento, continúan los procedimientos anteriores para estudiantes F y J.

Por qué el juez frenó la medida

Saylor cuestionó las razones presentadas por el DHS para justificar un cambio tan amplio en un sistema que Estados Unidos utiliza desde hace décadas. Según Reuters, el juez consideró especialmente débil la conexión entre algunas de las restricciones y los argumentos utilizados por el gobierno para defenderlas.

Uno de los puntos más sensibles fue el impacto sobre periodistas extranjeros. El juez señaló que el sistema propuesto podía dejar las extensiones sometidas a una amplia discreción gubernamental y planteó el riesgo de que periodistas críticos del gobierno pudieran verse afectados por decisiones sobre la renovación de su estatus.

La administración había defendido el cambio argumentando que el sistema actual dificulta una supervisión periódica adecuada y puede permitir abusos de las categorías migratorias.

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Universidades y sindicatos habían demandado al gobierno

La batalla judicial comenzó antes de la fecha prevista para la entrada en vigor. Una coalición integrada por organizaciones educativas y sindicatos presentó una demanda federal contra el DHS. Entre los demandantes se encuentran NAFSA: Association of International Educators, Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, American Federation of Teachers, United Auto Workers y The NewsGuild-CWA, entre otros.

Esta semana, el tribunal suspendió su fecha de entrada en vigor y prohibió temporalmente al gobierno implementarla mientras se resuelve el caso. Por lo tanto, la administración puede continuar defendiéndola en los tribunales e incluso apelar la decisión.

De todos modos, es importante tener en cuenta que el bloqueo no significa que la regla haya sido anulada definitivamente, ya que el fallo no elimina definitivamente la regulación.

Por ahora, sin embargo, el cambio que debía modificar desde hoy las condiciones de permanencia de numerosos estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros queda congelado en todo Estados Unidos.

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