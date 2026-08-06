USCIS abre un portal para denunciar fraude migratorio, violencia y amenazas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una nueva campaña para que el público reporte posibles casos de fraude migratorio, delitos y conductas de extranjeros que puedan afectar la seguridad nacional o pública.

La iniciativa, denominada Protect America Together, permite enviar información sobre personas, empresas u organizaciones sospechosas de utilizar documentos falsos, cometer fraude en solicitudes migratorias o participar en actividades violentas o vinculadas con terrorismo.

La agencia aclaró que los reportes deben referirse a personas extranjeras sospechosas de fraude, actos ilegales, amenazas, violencia o conductas relacionadas con inmigración.

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Qué se puede denunciar ante USCIS

El portal incluye una amplia variedad de situaciones. Entre ellas aparecen:

Documentos falsos o alterados.

Fraude matrimonial.

Identidad falsa.

Fraude en solicitudes de asilo.

Abuso de visas laborales H-1B.

Irregularidades en el programa de inversionistas EB-5.

Declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense.

Registro o voto en elecciones federales por parte de personas no ciudadanas.

Apoyo material a organizaciones terroristas.

Amenazas, violencia o actividades que pongan en riesgo la seguridad pública.

USCIS también menciona conductas como promover el derrocamiento violento del gobierno, colaborar con grupos que busquen alterar la seguridad nacional o realizar actividades que la agencia considere incompatibles con los principios constitucionales.

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Las categorías que generan más controversia

El formulario oficial incluye expresiones especialmente amplias, como “odio hacia los valores estadounidenses” o conductas que demuestren “deslealtad” hacia Estados Unidos.

Esas frases no equivalen por sí solas a un delito y tampoco significan que cualquier crítica política pueda llevar automáticamente a una sanción migratoria. Sin embargo, su falta de una definición precisa abre interrogantes sobre cómo serán interpretadas por los funcionarios.

La administración de Donald Trump ya había incorporado en 2025 el análisis de supuestas posturas “antiestadounidenses” dentro de determinados procesos migratorios. USCIS indicó entonces que esas actividades podrían funcionar como un factor negativo al evaluar solicitudes de visas, residencia u otros beneficios.

Organizaciones migratorias y especialistas en libertades civiles cuestionaron la amplitud del criterio y advirtieron sobre posibles consecuencias para la libertad de expresión.

El director de USCIS, Joseph Edlow, sostuvo posteriormente que la política no busca castigar críticas al gobierno, sino identificar apoyo a organizaciones terroristas o ideologías violentas. También afirmó que cuestionar a una administración forma parte de la actividad política legítima en Estados Unidos.

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Cómo funciona el nuevo portal

La persona que presenta el reporte puede incluir el nombre del sospechoso, fecha de nacimiento, domicilio, número migratorio si lo conoce y una descripción detallada de los hechos.

También puede aportar documentos, fotografías u otra evidencia que ayude a verificar la denuncia. USCIS solicita información de contacto del denunciante, aunque presentar un reporte no garantiza que la agencia informe posteriormente sobre el resultado.

La información recibida puede ser revisada por USCIS o remitida a otras agencias federales cuando exista una posible infracción penal o un riesgo de seguridad.

Una denuncia no produce una deportación automática

Enviar un reporte no significa que la persona denunciada será arrestada, deportada o perderá de inmediato una visa, residencia o permiso de trabajo. La denuncia funciona como una pista. Antes de tomar una decisión, las autoridades deben analizar la información, revisar expedientes y determinar si existe evidencia suficiente de fraude, delito o una causal migratoria.

El portal tampoco reemplaza las vías de emergencia. Cuando exista una amenaza inmediata, la recomendación es contactar al 911 o a las autoridades correspondientes.

USCIS endurece sus controles

La campaña forma parte de un cambio más amplio dentro de USCIS. La agencia reforzó la revisión de solicitudes, amplió el control de redes sociales y creó una unidad con agentes capaces de ejecutar órdenes de registro, realizar arrestos y portar armas en investigaciones de fraude migratorio a gran escala.

Edlow señaló que esos agentes se concentrarán en esquemas complejos, como fraude masivo de asilo o matrimonios simulados, y no funcionarán como una fuerza policial general.

La nueva plataforma amplía ahora la participación del público en ese proceso. Pero también plantea un desafío: distinguir entre información verificable y denuncias falsas, maliciosas o motivadas por conflictos personales.

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