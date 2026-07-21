USCIS restablece la regla de 30 días para permisos de trabajo de solicitantes de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio marcha atrás a uno de los cambios más controvertidos en materia de asilo al restablecer la norma que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a resolver, en un plazo de 30 días, las solicitudes iniciales de permisos de trabajo presentadas por personas que buscan protección en el país.

La decisión fue publicada mediante una corrección en el Registro Federal y tendrá efecto retroactivo al 29 de mayo de 2026, fecha en la que había entrado en vigor una norma provisional que eliminó ese requisito sin un proceso previo de consulta pública.

El cambio representa un alivio temporal para miles de solicitantes de asilo, aunque no pone fin al debate sobre el futuro de estos permisos de empleo bajo la administración de Donald Trump.

La corrección llega tras una demanda contra el DHS

La modificación ocurrió después de que organizaciones defensoras de inmigrantes, entre ellas el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), presentaran una demanda al considerar que el gobierno eliminó una regla vigente durante décadas sin cumplir con el procedimiento establecido por la ley.

De acuerdo con Jeff Joseph, presidente de Estrategia de Inmigración en Manifest Law, el restablecimiento del plazo de 30 días permitirá que quienes esperan una autorización laboral puedan obtener una respuesta con mayor rapidez.

“Esta nueva guía restablece el requisito de larga data de que el USCIS resuelva oportunamente las solicitudes de autorización de trabajo para quienes buscan asilo. Estas personas están entre las más vulnerables del sistema migratorio”, explicó Joseph a Manifest.

No obstante, el especialista advirtió que esta corrección no modifica otra propuesta presentada por el DHS en febrero de 2026, la cual pretende ampliar significativamente los tiempos de espera.

El debate sobre los permisos de trabajo continúa

Actualmente, una persona que solicita asilo puede pedir un permiso de trabajo después de 180 días de haber presentado su caso. Sin embargo, la propuesta impulsada por la administración Trump busca elevar ese periodo a 365 días y ampliar el tiempo que tendría el gobierno para resolver las solicitudes hasta 180 días, cambios que aún no han sido aprobados de manera definitiva.

El portavoz del USCIS, Zach Kahler, defendió la actuación de la agencia y calificó la demanda presentada por ASAP como “frívola”, al asegurar que la dependencia está aplicando la legislación aprobada por el Congreso.

Mientras tanto, Político reveló que un juez federal analiza la petición de las organizaciones para suspender de manera preventiva otras disposiciones relacionadas con la nueva tarifa de $100 para las solicitudes de asilo, una medida que también enfrenta impugnaciones legales.

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