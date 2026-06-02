Trump analiza rechazar solicitudes de asilo sin entrevistas, según documentos internos

La administración Trump estudia una nueva medida que podría transformar de manera significativa el proceso de asilo. De acuerdo con documentos internos obtenidos por CBS News, funcionarios federales evalúan permitir que ciertas solicitudes sean rechazadas de forma expedita sin que los solicitantes tengan acceso a una entrevista con autoridades migratorias.

Según la información revelada por el medio citado, la propuesta facultaría a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para desestimar solicitudes de asilo cuando determinen que fueron presentadas más de un año después del ingreso del inmigrante al país.

Actualmente, aunque la ley migratoria establece ese límite temporal, las autoridades suelen entrevistar a los solicitantes antes de emitir una decisión. La nueva normativa modificaría ese procedimiento al permitir rechazos basados principalmente en la documentación presentada.

Los casos desestimados serían enviados posteriormente a los tribunales de inmigración, donde los solicitantes tendrían que defender su permanencia en el país dentro de un proceso de deportación.

Preocupación entre abogados de inmigración

Un portavoz del USCIS confirmó al medio mencionado que la administración está considerando diferentes alternativas para reducir el retraso acumulado de más de un millón de solicitudes de asilo.

“Esto permitiría al USCIS evitar perder tiempo en solicitudes de asilo que de otro modo remitiría a procedimientos de inmigración”, señaló el vocero.

Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que la medida podría afectar a personas con razones legítimas para presentar su solicitud fuera del plazo establecido.

Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, expresó preocupación por la posibilidad de que algunos inmigrantes sean colocados erróneamente en procedimientos de deportación sin tener la oportunidad de explicar circunstancias excepcionales.

“Hay muchas razones” por las que una persona puede solicitar asilo después de un año de haber ingresado al país, explicó Cruz, incluyendo casos de personas que permanecieron legalmente en Estados Unidos con visas temporales antes de buscar protección.

Presión sobre un sistema saturado

El debate ocurre en medio de una acumulación histórica de casos migratorios. Según cifras federales citadas por CBS News, el USCIS registraba alrededor de 1.5 millones de solicitudes de asilo pendientes, mientras que los tribunales migratorios acumulaban más de 3.3 millones de casos hasta marzo de este año.

La posible reforma forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias y acelerar los procesos de deportación, especialmente para quienes ingresaron o permanecieron en el país durante la administración de Joe Biden.

Sigue leyendo: