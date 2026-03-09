Solicitantes de asilo en Los Ángeles evitan audiencias por temor a deportaciones

Ante el temor de ser arrestados durante el proceso judicial, con el riesgo de ser deportados, cada vez más crece el número de solicitantes de asilo que no se presentan a sus audiencias en los tribunales de inmigración del condado de Los Ángeles.

Organizaciones comunitarias y abogados especializados en inmigración advirtieron que el miedo está ocasionando que los inmigrantes indocumentados que han iniciado sus trámites de asilo desistan de acudir a sus citas con jueces en los tribunales, donde merodean los agentes federales.

El asilo es una forma de protección internacional que se concede a personas que podrían enfrentar persecución o graves riesgos en sus países de origen por diversos motivos, como raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinados grupos sociales.

De acuerdo con datos recientes, durante enero, uno de cada cinco solicitantes de asilo en Estados Unidos no se presentó a su audiencia de inmigración, informó la cadena Univision.

En el condado de Los Ángeles, las estadísticas dicen que aproximadamente el 56% de los solicitantes de asilo no acudieron a su comparecencia ante un juez.

A nivel nacional, se calcula que más de 11 millones de casos migratorios permanecen pendientes en las cortes de inmigración.

Desde que se intensificaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles y en el sur de California, los agentes federales han arrestado a inmigrantes cuando asisten a sus citas para arreglar sus condiciones migratorias en el país.

Cae el número de aprobaciones de asilo

Mientras disminuye el número de inmigrantes indocumentados que acuden a sus audiencias, las aprobaciones de asilo también han caído a niveles históricamente bajos.

En enero, menos del 3% de las solicitudes fueron aprobadas, lo que representa un descenso significativo frente al 18% que se registró en enero de 2025.

La caída en el número de solicitudes aprobadas ha reforzado la percepción entre muchos inmigrantes indocumentados de que la posibilidad de obtener la aprobación de asilo es cada vez menor.

Sin embargo, los especialistas en inmigración advirtieron que la ausencia a una audiencia de inmigración puede traer consecuencias graves.

Debido a la incertidumbre migratoria y a los constantes cambios en las leyes federales, organizaciones comunitarias en Los Ángeles están reforzando los esfuerzos para preparar a las familias inmigrantes ante posibles detenciones y deportaciones.

